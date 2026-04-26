IPO-Erfolg treibt ASTA: Umsatzboom 2025 und starke Margen

Zahlen im Überblick: Der Konzernumsatz stieg um 8,3 % auf 695,8 Mio. EUR, die ausgewiesenen Net‑Value Sales – Umsatzerlöse abzüglich weitergereichter Materialkosten – legten überproportional um 16,8 % auf 146,5 Mio. EUR zu. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 36,9 % auf 48,6 Mio. EUR; die EBITDA‑Mar­ge bezogen auf Net‑Value Sales kletterte auf 33,2 % (2024: 28,3 %). Das Jahresergebnis wuchs dank höherer Profitabilität und einem positiven Einmaleffekt von 3,4 Mio. EUR auf 30,1 Mio. EUR (+527 %). Trotz stark erhöhter Investitionen blieb der Free Cashflow mit 14,1 Mio. EUR stabil; die Capex stiegen auf 34,5 Mio. EUR (+53,3 %). Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA sank leicht auf 1,18x und signalisiert eine komfortable Bilanzqualität.

ASTA Energy Solutions hat mit seinem Geschäftsbericht 2025 eindrucksvoll geliefert: Das börsennotierte Industrieunternehmen meldet für das abgelaufene Jahr signifikantes Umsatz- und Ergebniswachstum sowie klare Schritte zur Expansion der Produktions- und Recyclingkapazitäten. Mit Blick auf die Energiewende positioniert sich ASTA zunehmend als systemrelevanter Zulieferer für Transformatoren, Generatoren und Rechenzentren.

Treiber der Performance waren laut Management Preissetzungsmacht, Volumenwachstum, Effizienzmaßnahmen und ein günstiges Marktumfeld im Kupfersegment. Strategisch setzte ASTA 2025 auf Rückwärtsintegration und Nachhaltigkeit: Der Hochlauf einer neuen Fertigungsstätte in Bosnien‑Herzegowina verläuft planmäßig, und die Erweiterung von Kupferrecycling‑ sowie „Low Carbon Copper“‑Aktivitäten soll Lieferkettenresilienz und CO2‑Bilanz stärken. Zudem wurden langfristige Lieferverträge mit globalen OEMs wie Siemens Energy und GE Vernova geschlossen, was die langfristige Auslastung stützt.

Finanzierung und Ausblick: Der erfolgreiche Börsengang an der Frankfurter Börse (30. Januar 2026) brachte rund 125 Mio. EUR Bruttoerlös und schafft Kapitalspielraum für den Kapazitätsausbau. Für 2026 gibt ASTA eine Guidance mit Umsatzerlösen von mehr als 790 Mio. EUR (bei einer Kupferpreisannahme von 11.500 USD/t), Net‑Value Sales >170 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 55–59 Mio. EUR (bereinigt um IPO‑Vorbereitungskosten). Der Konzern erwartet, dass zusätzliche Kapazitäten erst ab 2027 voll zum Ergebnis beitragen; 2026 steht Effizienzsteigerung im Vordergrund.

Fazit: ASTA demonstriert Skalierbarkeit und Margenstärke in einem rohstoff‑ und kapitalintensiven Sektor. Hauptindikatoren sind verbessert, die Kapitalbasis durch den IPO gestärkt. Risiken bleiben entlang der Kupferpreisentwicklung und der Umsetzung der internationalen Hochläufe. Der veröffentlichte Jahresfinanzbericht ist online verfügbar.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,44 % und einem Kurs von 51,00EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.