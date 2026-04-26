Rendite-Roulette: Nahost-Konflikt bringt deutschen Anleihemarkt ins Wanken

Bestimmender Dreh- und Angelpunkt für die Anleger ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump dem Iran nur noch wenige Tage für einen Vorschlag zur Beendigung der Feindseligkeiten zugesteht, und die iranische Blockade der Straße von Hormus haben die Nervosität geschürt. Vermittlerstaaten wie Türkei, Pakistan und Ägypten bemühen sich laut "Wall Street Journal" um ein neues Treffen der Parteien, möglicherweise bereits am Freitag. Beide Seiten warnten gleichzeitig vor einer Wiederaufnahme der Kämpfe. Die Folge: die Sorge, dass die Ölpreise dauerhaft auf hohem Niveau bleiben und damit den Inflationsdruck erhöhen.

Die deutschen Staatsanleihemärkte präsentierten sich zuletzt von ihrer verunsicherten Seite. Nach Kurssprüngen zur Wochenmitte gaben die Papiere am Donnerstag wieder leicht nach, der Euro-Bund-Future fiel auf rund 125,35 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf etwa 3,03 Prozent. In einer späteren Sitzung drehten die Kurse jedoch ins Plus und der Future notierte bei 125,56 Punkten, die Rendite nahm auf 3,01 Prozent ab; zum Wochenschluss blieb die Stimmung mit 125,34 Punkten und einer Rendite von 3,03 Prozent jedoch unentschieden. Damit setzt sich eine seit Ende März bestehende Orientierungslosigkeit fort.

Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten diesen geopolitischen Einfluss kaum relativieren. Die Unternehmensstimmung verschlechterte sich im April infolge der Iran-Krise, hohe Öl- und Gaspreise sowie Lieferkettenrisiken trüben die Erwartungen. Ifo-Präsident Clemens Fuest konstatiert ein Einbrechen der Hoffnungen auf einen Aufschwung; Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sieht besonders den Dienstleistungssektor unter Druck.

Marktteilnehmer blicken daher mit Vorsicht auf die bevorstehende Woche der Notenbanken: Zunächst entscheidet die japanische Zentralbank, am Mittwoch folgen Fed und Bank of Canada, bevor ECB und Bank of England am Donnerstag tagen. Viele Institute dürften laut Experten in Wartehaltung verharren, bis das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts klarer wird. Solange geopolitische Unsicherheit und Energiepreise dominieren, dürfte der Rentenmarkt in engen Spannen bleiben.

Für Anleger bedeutet dies, dass kurzfristige Trading-Chancen durch volatile Nachrichtenlagen bestehen, langfristige Positionierungen jedoch mit Vorsicht zu treffen sind. Steigende Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Zentralbanken an restriktiven Leitzinspositionen festhalten, was die Realrenditen stützen und Anleihenkurse belasten könnte. Sollte sich die Situation im Persischen Golf weiter zuspitzen, wären neben direkten Lieferunterbrechungen auch zweite Rundeneffekte auf Löhne und Preise möglich, die die Inflationsdynamik nachhaltig anheizen. Umgekehrt würden deutliche diplomatische Fortschritte und eine Entspannung der Ölversorgung die Risikoaufschläge verringern und den Bund-Future stützen. Marktbeobachter raten zu einer versierten Mischung aus Duration-Management und abgesicherten Credit-Positionen. Kurzfristig bleibt die Nervosität hoch, mittel- bis langfristig sind Folgen ungewiss.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 125,7EUR auf L&S Exchange (24. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.