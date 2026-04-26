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    Redwood AI pimpt Reactosphere: Echtzeit-Preisüberwachung für Chemikalien

    Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) hat ein größeres Update seiner KI-gestützten Chemikaliensyntheseplattform Reactosphere angekündigt, das Preis‑ und Verfügbarkeitsinformationen deutlich ausbauen soll. Die Erweiterung der sogenannten Vendor Intelligence wird durch Beratungsleistungen und bis zu 75.000 US-Dollar Fördermittel des kanadischen NRC IRAP (Industrial Research Assistance Program) unterstützt. Gefördert wird ein Entwicklungsprojekt zur Schaffung eines skalierbaren Data Lakes für Chemikalienpreisdaten (Zeitraum: 1. Mai 2025 bis 31. März 2026).

    Kernfunktion des Updates ist die erweiterte Überwachung von Preisen und Verfügbarkeiten bei mehr als 90 globalen Lieferanten. Durch schnellere Datenaktualisierungen und größere Abdeckung will Redwood Beschaffungsteams und Laboren ermöglichen, alternative Anbieter früher zu identifizieren, Lieferengpässe zu reduzieren und die Anpassungsfähigkeit in volatilen Märkten zu erhöhen. Praktisch ergänzt die Plattform externe Markt‑Signale um kundenseitige Preis‑ und Bestandsdaten und erlaubt Filter nach Anbietern, Regionen oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen – etwa zur Bewertung von Zöllen, Lieferzeiten und grenzüberschreitenden Logistikkosten.

    Die Integration interner Lagerbestände soll zudem zu schnelleren, kostenbewussteren Beschaffungsentscheidungen führen. Redwood positioniert Reactosphere damit gezielt für Pharmahersteller, CDMOs, Forschungseinrichtungen sowie Verteidigungs‑ und Sicherheitsanwendungen, in denen Transparenz über Lieferketten und Materialverfügbarkeit kritisch ist. CEO Louis Dron betont, das Update ziele darauf ab, Beschaffung „in einen schnelleren und vertretbareren Entscheidungsprozess“ zu verwandeln und proaktiv vor Versorgungsrisiken zu warnen.

    Strategisch reiht sich die Ankündigung in eine Serie positiver Nachrichten: Einladung zur Konferenz BIO‑Europe Spring 2026, ein Mitacs‑gefördertes Projekt mit der University of British Columbia und dem Quantum Algorithms Institute, Kooperation mit dem Brent Page Lab zur Alzheimer‑Forschung sowie ein Cloud‑Upgrade von Reactosphere. Geschäftsmodell: abonnementbasiertes Software‑as‑a‑Service nach erfolgreichen Pilotprojekten; Zielkunden adressieren Märkte mit großem Volumen—der CDMO‑Markt wurde 2025 mit rund 197,4 Mrd. USD bewertet und soll bis 2034 auf etwa 368,7 Mrd. USD wachsen, während KI‑gestützte Arzneimittelentwicklung mit etwa 10% CAGR bis 2034 auf rund 16,5 Mrd. USD prognostiziert wird.

    Wirtschaftsredaktionelle Einordnung: Das Update stärkt Redwoods Dateninfrastruktur und Marktpositionierung, insbesondere bei Kunden mit komplexen Lieferketten. Investoren sollten jedoch die veröffentlichten rechtlichen Hinweise beachten: Die Mitteilung ist als Marketingkommunikation gekennzeichnet, mögliche Interessenkonflikte werden offengelegt und das Unternehmen gilt als hochriskanter Micro‑Cap mit potenziell defizitärer Finanzlage und Verwässerungsrisiken.



    Redwood AI

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    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
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    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 9,05EUR auf CSE (24. April 2026, 22:40 Uhr) gehandelt.





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