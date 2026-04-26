Überraschung in Japan: Inflation steigt – US-Vertrauen auf Rekordtief

Die japanische Inflation hat sich im März überraschend wieder beschleunigt. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 1,8 Prozent und lagen damit über dem Februarwert von 1,6 Prozent sowie leicht über den Analystenerwartungen von 1,7 Prozent. Treiber war unter anderem ein deutlich schwächerer Rückgang der Benzinpreise als im Vormonat. Berücksichtigt man frische Lebensmittel, lag die Teuerung bei 1,5 Prozent (Februar: 1,3 Prozent). Bemerkenswert ist die Kernrate, die schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel ausschließt: Sie kletterte auf 2,4 Prozent und signalisiert anhaltenden Inflationsdruck in der Kernwirtschaft. Die Bank of Japan beließ den Leitzins Mitte März unverändert bei 0,75 Prozent, steht aber vor der Herausforderung, wie lange sie eine lockere Geldpolitik trotz steigender Kerninflation beibehalten kann.

Parallel dazu signalisieren US-Daten eine deutliche Eintrübung des Verbrauchervertrauens. Der von der Universität Michigan ermittelte Index fiel in der zweiten Schätzung für April auf 49,8 Punkte — ein Rekordtief. Die Befragung zeigte breite Verschlechterungen über politische Lager, Einkommens- und Altersgruppen hinweg; vor allem die Erwartungen für kurz- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung haben sich eingetrübt. Als unmittelbarer Faktor wird der Konflikt im Nahen Osten genannt: Preisschocks bei Benzin und anderen Gütern drücken auf die Stimmung. Die kurzfristigen Inflationserwartungen der US-Verbraucher stiegen deutlich von 3,8 auf 4,7 Prozent, die längerfristigen von 3,2 auf 3,5 Prozent – Werte, die über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegen und die Geldpolitik komplizierter machen könnten.

An den Finanzmärkten führten diese Daten und geopolitischen Risiken zu erhöhter Volatilität. US-Staatsanleihen stabilisierten sich zuletzt nach Rücksetzern: Der Future auf zehnjährige Papiere legte um 0,11 Prozent zu, die Rendite fiel auf 4,32 Prozent. Anleger sorgen sich, dass eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus zu dauerhaft höheren Ölpreisen und damit zu einem erneuten Inflationsschub führen könnte. Insgesamt überlagern geopolitische Öl- und Lieferkettenrisiken zunehmend die makroökonomischen Impulse und zwingen Investoren wie Notenbanken, kurzfristige Risiken für Inflation und Wachstum stärker zu gewichten.

Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 3,342USD auf Ariva Indikation (24. April 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.