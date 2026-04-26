Verkauf britischer Pflegeheime: Readcrest verschiebt Konzernabschluss

Readcrest Capital hat die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 verschoben. Der geprüfte Einzeljahresabschluss der Gesellschaft werde wie angekündigt am 30. April 2026 veröffentlicht, teilte der Hamburger Immobilien- und Special‑Situations-Investor am 23. April mit; der Konzernabschluss soll nun am 21. Mai 2026 erscheinen. Als Anlass nennt das Management den Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts, der am 17. April 2026 abgeschlossen wurde. Durch die Transaktion sind die britischen Einheiten im Konzernabschluss als aufgegebener Geschäftsbereich auszuweisen; dies erfordert eine gesonderte Darstellung ihrer Ergebnisbeiträge sowie eine Anpassung der Vorjahreszahlen. Die hierfür nötigen Umgliederungen und die sorgfältige Prüfung verlängern den Abschlussprozess und bedingen die zeitliche Verschiebung. Readcrest betont, dass es sich um eine rein technische Maßnahme handele und für das operative Geschäft sowie die Finanzlage der Gesellschaft keinerlei Veränderungen entstünden. Investoren sollen so eine transparentere Trennung von fortzuführendem und aufgegebenem Geschäft erhalten. Ergänzend veröffentlichte Readcrest eine Vorabbekanntmachung nach den §§ 114, 115 und 117 WpHG mit konkreten Veröffentlichungsdaten und dem Verweis auf die Investor‑Relations‑Seite der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist börsennotiert (ISIN DE000A0LE3J1) und konzentriert sich nach eigenen Angaben auf Immobilien‑und Special‑Situations‑Investments mit stabilen Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich sowie auf Wohnungsbauprojekte in Deutschland. Aus Analystensicht ist die Verschiebung unproblematisch, solange die Umgliederungen sauber dokumentiert und die zugrunde liegenden Bewertungsannahmen nachvollziehbar bleiben. Kritisch zu beobachten sind mögliche Effekte des Verkaufs auf Bilanzkennzahlen wie Verschuldungsgrad, Cashbestand und künftige Ergebnisbeiträge aus dem fortgeführten Geschäft. Kurzfristig dürfte sich die Marktreaktion allerdings in Grenzen halten, weil Readcrest die Gründe offenlegt und keinen negativen Effekt auf die laufende Geschäftstätigkeit sieht. Die Berichtigung der Vorjahreszahlen dürfte zudem die Vergleichbarkeit für Investoren kurzfristig erschweren, bietet aber langfristig eine klarere Informationsbasis. Kontakt- und Hintergrundinformationen zur Gesellschaft wurden in der Mitteilung ergänzt.

Die rechtzeitige Offenlegung gemäß WpHG und die explizite Kommunikation der Gründe sind wichtig, um Spekulationen zu vermeiden; Anleger fordern zunehmend klare Informationen über Einmaleffekte und deren Einfluss auf zentrale Kennzahlen. Insbesondere gilt es, die Verwendung der Verkaufserlöse, steuerliche Effekte sowie etwaige Garantien oder Rückstellungsbildungen offenzulegen. Rechnungslegungstechnisch lässt die Ausbuchung von aufgegebenen Geschäftsbereichen Bilanzrelationen kurzfristig volatil erscheinen, zugleich erhöht eine saubere Darstellung die Vergleichbarkeit künftiger Perioden. Für professionelle Investoren bleibt entscheidend, wie Readcrest die Nettoeffekte des Verkaufs in den zukünftigen Finanzplänen einpreist und ob die Konzentration auf deutsche Wohnentwicklung die Ertragsstabilität stärkt. Eine weitergehende Analyse dürfte nach Vorlage des Konzernabschlusses möglich sein. Kurzfristig sind Kursausschläge möglich; mittelfristig entscheiden operative Ergebnisse, Cashflow‑Generierung und eine stringente Kapitalallokation über Anlegervertrauen und Dividendenpolitik sowie Unternehmensführung entscheidend.

Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 1,550EUR auf Xetra (24. April 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.