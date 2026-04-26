Herogen spart 250.000 Stunden – ersetzt 130 Entwickler

Kernkennzahlen untermauern den Effizienzanspruch: Herogen führt mehr als 100 Pull Requests täglich zusammen, was hochgerechnet rund 250.000 eingesparte Programmierstunden pro Jahr entspricht. Aktuell nutzen 18 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler das System; bereits 9 Prozent aller zusammengeführten Pull Requests gehen auf Herogen zurück. Die Erfolgsquote, gemessen am Verhältnis zwischen gemergten und abgelehnten Pull Requests, liegt bei 85 Prozent. Delivery Hero plant, den Anteil der durch Herogen bearbeiteten Pull Requests bis Jahresende auf 20 Prozent zu steigern.

Delivery Hero hat mit „Herogen“ einen selbstständigen KI-Agenten zur Softwarebereitstellung vorgestellt, der nach Unternehmensangaben bereits die jährliche Arbeitsleistung von rund 130 erfahrenen Ingenieuren ersetzt. Der intern entwickelte Agent, aufgebaut auf führenden Large Language Models, ist seit Februar in ausgewählten Produkt- und Engineering-Teams im Einsatz und übernimmt in natürlicher Sprache erteilte Programmieraufträge autonom – inklusive Codierung, Test and Iteration. Herogen fügt der Belegschaft momentan eine Kapazität hinzu, die Delivery Hero zufolge sukzessive wächst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als Antworten auf Qualitäts- und Sicherheitsfragen nennt Delivery Hero einen „Council of Agents“: Mehrere unabhängige Agenten, basierend auf unterschiedlichen LLM-Anbietern, überprüfen Codevorschläge aus verschiedenen Perspektiven, bevor Menschen die finale Abnahme leisten. Eingebaute Schutzmechanismen erlauben bei Bedarf Eingriffe durch Entwickler. Nach Unternehmensdarstellung reduziert der Multi-Model-Ansatz das Risiko von Blind Spots einzelner Modelle.

Strategisch positioniert Delivery Hero Herogen nicht als Ersatz für Entwickler, sondern als Hebel zur Transformation der Rolle: Entwickler sollen repetitive Aufgaben delegieren und sich stärker auf Systemarchitektur, komplexe Probleme und Produktinnovationen konzentrieren. CTO Benjamin Mann betont die Möglichkeit, mit derselben Belegschaft einen höheren Output zu erzielen, während VP Platform Rodrigue Schäfer die Verschiebung von Programmiersprachen hin zu natürlicher Sprache als grundlegende Schnittstellenänderung hervorhebt.

Parallel veröffentlichte Delivery Hero eine Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley & Co. International plc meldet eine Gesamtbeteiligung von 14,00 Prozent (8,83 Prozent direkt zugerechnete Stimmrechte; weitere 5,17 Prozent über Finanzinstrumente) an Delivery Hero. Die Schwelle wurde am 17. April 2026 erreicht.

Fazit: Herogen signalisiert einen ambitionierten Vorstoß zur Produktivitätssteigerung und digitalen Skalierung. Entscheidend für die Bewertung bleibt die Breitenwirkung der Einführung (Ausweitung über die bisherigen 18 Prozent der Entwickler) sowie die Frage, ob Qualität, Sicherheit und Governance operationell stabil bleiben. Anleger dürften zudem die zunehmende Konzentration institutioneller Investoren wie Morgan Stanley auf dem Schirm haben.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 19,46EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.