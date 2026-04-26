Lenzing-HV: Stabiler Aufsichtsrat — Aktienrückkäufe bis 10% genehmigt

Im Zentrum der Personalentscheidungen standen die Wiederwahlen in den Aufsichtsrat: Dr. Astrid Skala‑Kuhmann, Mag. Gerhard Schwartz und Mag. Helmut Bernkopf wurden jeweils bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für 2030 entscheidet, bestätigt. Damit bleibt der von der Hauptversammlung gewählte Teil des Aufsichtsrats mit zehn Mitgliedern stabil besetzt; zudem hat der Betriebsrat fünf Delegierte entsandt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Patrick Lackenbucher erneut zum Vorsitzenden gewählt, Carlos de Almeida zum 1. Stellvertreter und Stefan Fida zum 2. Stellvertreter — ein deutliches Signal für Kontinuität in der Unternehmensaufsicht.

Die Lenzing Gruppe hat auf ihrer 82. ordentlichen Hauptversammlung am 23. April 2026 die Weichen für Governance-Kontinuität und flexiblere Kapitalmaßnahmen gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet; die Versammlung bestätigte darüber hinaus die Vergütung des Aufsichtsrats für 2026 und bestellte KPMG Austria als Abschlussprüfer für Jahres- und Konzernabschluss sowie als Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Finanziell-strategisch relevant ist die umfangreiche Ermächtigung zum Erwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien: Der Vorstand erhielt für 30 Monate die Zustimmung, bis zu 10 % des Grundkapitals zurückzukaufen. Die Preisspanne ist dabei bewusst weit gesteckt — zwischen 25 % unter und 25 % über dem gewichteten durchschnittlichen Börsenschlusskurs der letzten 20 Handelstage vor Beginn eines Programms. Der Vorstand kann die Rückkäufe zur Durchführung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, als Teil von Akquisitionen oder durch Tochtergesellschaften bzw. Dritte ausüben; der Zweck „Handel mit eigenen Aktien“ ist ausgeschlossen. Zugleich wurde das Instrumentarium für die spätere Einziehung oder Veräußerung der erworbenen Aktien erweitert: Der Vorstand kann, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Veräußerungsbedingungen festlegen und auch eine Änderung der Satzung durch Einziehung ermöglichen. Ergänzend wird der Vorstand für fünf Jahre ermächtigt, alternative, gesetzlich zulässige Formen der Veräußerung festzusetzen — einschließlich des möglichen Ausschlusses von Bezugsrechten.

Die Beschlüsse geben Lenzing strategische Flexibilität: Rückkäufe können Kurse stützen, Kapital für Mitarbeiterprogramme bereitstellen oder als Akquisitionswährung dienen. Gleichzeitig bergen Ausübungsvarianten mit Bezugsrechtsausschluss Verwässerungsrisiken, die Anleger beachten müssen. Operativ bleibt Lenzing mit 2025-Umsatz von 2,60 Mrd. EUR, einer Faserkapazität von 1.110.000 Tonnen und 7.738 Vollzeitäquivalenten als globaler Anbieter regenerierter Cellulosefasern positioniert; Nachhaltigkeitsziele (deutliche GHG‑Reduktion bis 2030, Netto‑Null bis 2050) bleiben Teil der Unternehmensstrategie.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.