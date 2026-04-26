Gateway verschiebt Konzernabschluss – Anleger in Unsicherheit

Wesentlich ist, dass Gateway an den am 31. März 2026 publizierten vorläufigen Zahlen festhält. Damit signalisiert das Management Stabilität der Ergebniswerte, während offene Rückfragen oder Prüfungsanpassungen offenbar noch ausstehen. Konkrete Gründe für die Verzögerung wurden in der knappen Mitteilung nicht genannt; die Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer deutet auf noch ausstehende Abschlussarbeiten oder Nachfragen der Prüfer hin.

Die Gateway Real Estate AG hat angekündigt, die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu verschieben. Nach interner Prüfung und in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer habe das Unternehmen entschieden, den ursprünglich geplanten Termin nicht einzuhalten; als neuer erwarteter Zeitpunkt wird Juni 2026 genannt. Die Mitteilung erfolgte am 23. April 2026 als Insiderinformation nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und wurde über den Dienstleister EQS verbreitet.

Parallel zur Ad-hoc-Meldung veröffentlichte das Unternehmen eine Vorabbekanntmachung gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG zu den geplanten Veröffentlichungsdaten der Finanzberichte. Demnach sollen der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache am 30. Juni 2026 veröffentlicht werden; der Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr/Q2 ist für den 30. September 2026 avisiert. Die Mitteilungen enthalten auch Kontaktinformationen (Sven Annutsch, Hardenbergstraße 28a, Berlin) sowie Angaben zur Börsenlisting-Situation (Regulierter Markt in Frankfurt, Prime Standard; Freiverkehr in mehreren Handelsplätzen). ISIN und WKN wurden genannt.

Für Investoren und Analysten bedeutet die Verschiebung eine verlängerte Phase der Unsicherheit, wenn auch die Bestätigung der vorläufigen Zahlen beruhigend wirken kann. Je nachdem, ob die Prüfungen zu bilanziellen Korrekturen führen, könnte sich die Kursreaktion nach Veröffentlichung der geprüften Zahlen ausrichten. Die klare Kommunikation von voraussichtlichen Veröffentlichungsterminen ist positiv zu werten; zusätzliche Transparenz wäre jedoch wünschenswert, etwa eine genauere Angabe des Verzögerungsgrundes oder eines präziseren Zeitfensters im Juni.

Marktbeobachter werden insbesondere auf den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers achten sowie darauf, ob Anpassungen das Nettovermögen, Fremdkapitalquoten oder Ertragskennzahlen betreffen. Für ein Immobilienunternehmen können Bewertungsänderungen, Abschreibungen oder Neubewertungen von Portfoliopositionen direkten Einfluss auf die Kapitalstruktur und die Dividendenfähigkeit haben. Anleger und Ratingagenturen dürften die detaillierten Fußnoten und Managementkommentare analysieren. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für Volatilität; mittelfristig entscheidet die Substanz der geprüften Zahlen über Vertrauen und Refinanzierungsspielraum. Investoren sollten die Veröffentlichungen am 30. Juni genau prüfen, bei Neuigkeiten auf weitere Ad-hoc-Mitteilungen achten und möglichst sofort Rückfragen an die Investor-Relations stellen.

Die Gateway Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,85 % und einem Kurs von 0,350EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.