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    Kühne+Nagel trotzt Gegenwind: Quartalszahlen schwächer, Prognose steigt

    Kühne+Nagel hat das erste Quartal 2026 mit rückläufigen Zahlen abgeschlossen, präsentiert sich aber trotz Gegenwinds weiter auf Kurs. Der international tätige Logistikkonzern meldete für Januar bis März einen Nettoumsatz von 5,60 Milliarden Franken (rund 6,09 Mrd. Euro) und damit einen Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr; währungsbereinigt wäre das Minus 5 Prozent gewesen. Belastend wirkte insbesondere der schwache US-Dollar, während die Vorjahresbasis von außerordentlichem Wachstum ausging – damals hatten starke Frachtbewegungen in die USA die Zahlen gestützt, ausgelöst durch Zollunsicherheiten.

    Der um volatile Frachttarife bereinigte Rohertrag ging um 6 Prozent auf 2,11 Milliarden Franken zurück. Operativ zeigte sich eine Schwäche: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um 15 Prozent auf 343 Millionen Franken, der Reingewinn sank um 18 Prozent auf 248 Millionen Franken. Trotz der Rückgänge lagen die Resultate über den Erwartungen der Analysten, was auf eine robuste operative Performance in einem schwierigen Umfeld hindeutet.

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    Als zentrale externe Risikofaktoren nennt Kühne+Nagel neben Währungseffekten auch geopolitische Spannungen, namentlich den Krieg im Nahen Osten, der die gesamte Logistikbranche belastet. Das Unternehmen betont jedoch seine Vorteile: Ein dichtes internationales Netzwerk und enge Kundenbeziehungen sollen erlauben, flexibel auf rasch wechselnde Marktbedingungen zu reagieren. Konzernchef Stefan Paul hob das bestehende Kostenmanagement hervor und zeigte sich zuversichtlich für das zweite Quartal 2026.

    Wichtig für die Perspektive ist die leicht nach oben korrigierte Jahresprognose: Für 2026 peilt Kühne+Nagel nun ein Ebit von 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken an; zuvor war eine Bandbreite von 1,20 bis 1,40 Milliarden genannt worden. Die moderate Anhebung am unteren Ende der Spanne signalisiert Vertrauen in die Wirkung des im letzten Oktober gestarteten Effizienzprogramms, das laut Unternehmen bereits positive Effekte auf das Ergebnis zeige.

    Für Investoren und Marktbeobachter sind mehrere Aspekte relevant: Erstens spricht das Übertreffen der Analystenerwartungen für ein weiterhin diszipliniertes Management. Zweitens bleibt die Entwicklung von Währungen und geopolitischen Risiken ein Unsicherheitsfaktor, der kurzfristig die Ergebnisentwicklung prägen kann. Drittens deutet die Prognoseanpassung auf ein mittelfristig stabileres Ergebnisprofil hin, vorausgesetzt, die Effizienzmaßnahmen setzen sich wie angekündigt durch.

    Insgesamt liest sich das Quartal als Normalisierung nach einem außergewöhnlich starken Vorjahresstart: Rückgänge sind vor allem relative Effekte, während operativ Maßnahmen greifen, die dem Konzern helfen sollen, die Profitabilität unter widrigen Rahmenbedingungen zu stabilisieren.



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