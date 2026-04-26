Studie Basel: Zufrieden im Ruhestand – 4 von 10 völlig unvorbereitet

Die wichtigsten Erkenntnisse sind eindeutig: 86 Prozent der Pensionierten bewerten ihre finanzielle Lage als gut oder sehr gut; 53 Prozent fühlen sich nach der Pensionierung sogar glücklicher als zuvor. Dennoch haben vier von zehn Personen im Alter von 50 bis 64 Jahren keinen konkreten Plan für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit, 24 Prozent dieser Gruppe haben keine finanzielle Planung vorgenommen, und 37 Prozent fühlen sich finanziell schlecht vorbereitet. Frauen schätzen ihre Vorbereitung etwas häufiger als ungenügend ein als Männer. Entscheidend für die spätere Zufriedenheit ist laut Studie auch die Art des Pensionsbezugs: 80 Prozent derjenigen, die eine Rente beziehen, sind rückblickend sehr zufrieden, beim Kapitalbezug sind es 62 Prozent.

Eine neue Vorsorgestudie der Basler Kantonalbank (BKB), durchgeführt vom Forschungsinstitut Sotomo, zeichnet ein zwiespältiges Bild: Die Mehrheit der Menschen in der Region Basel blickt der Pensionierung positiv entgegen und berichtet von hoher Lebenszufriedenheit im Alter – zugleich zeigt sich eine erhebliche Unterschätzung des Vorbereitungsbedarfs. Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Befragung von rund 1’300 Personen (Januar–Februar 2026) sowie Auswertungen von Steuer- und BKB‑Kundendaten.

Die Studie offenbart zudem Diskrepanzen zwischen Erwartung und Realität des Ruhestandsalltags: 67 Prozent der Erwerbstätigen planen, im Ruhestand mehr zu reisen; tatsächlich tun dies nur 46 Prozent. Stattdessen verbringen Pensionierte mehr Zeit mit Ruhe und Rückzug (53 Prozent vs. erwartete 30 Prozent). Wohnsituation und Nachbarschaftsinfrastruktur sind zentrale Faktoren für Wohlbefinden: gute ÖV‑Anbindung sowie Nähe zu Einkauf und medizinischer Versorgung werden geschätzt; bevorzugte Quartiere sind etwa Riehen, Bachletten, Hirzbrunnen, Altstadt und Gundeldingen.

Finanziell gewinnt die private Vorsorge an Bedeutung. BKB‑Kundendaten zeigen, dass das Säule‑3a‑Medianguthaben von rund 3’500 CHF bei Unter‑25‑Jährigen auf etwa 45’600 CHF kurz vor der Pension steigt; über alle Altersgruppen liegt der Median bei 30’400 CHF (+3’000 seit 2019). Auffällig ist der Shift von Konten in Wertschriften: Der Anteil des 3a‑Guthabens in Wertpapieren stieg von 22 Prozent (2019) auf 38 Prozent (2025), besonders bei jüngeren Männern.

Rechtliche Vorsorge bleibt lückenhaft: Rund zwei Drittel haben keinen Vorsorgeauftrag, und über ein Viertel der 70–79‑Jährigen hat keine Nachlassregelung getroffen. Für Banken und Vermögensverwalter bedeutet dies ein deutliches Beratungs‑ und Produktpotenzial. Parallel dazu stärkt die BKB ihr Profil: Im Private‑Banking‑Rating 2026 der BILANZ erhielt sie die Auszeichnungen «Ausgezeichnet» und «Langjährige Qualitätsleaderin», was ihre Beratungs‑ und Anlagekompetenz bestätigt. Insgesamt signalisiert die Studie sowohl Zufriedenheit im Alter als auch dringenden Handlungsbedarf bei frühzeitiger Planung.

Die Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 105EUR auf Lang & Schwarz (25. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.