HYTN gründet SpinCo für BPC‑157: CSE‑Notierung & 1 Mio. C$ geplant

SpinCo soll parallel zur Ausgliederung eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1 Mio. C$ durch Ausgabe von Einheiten abschließen und eine Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) anstreben; dies steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und günstiger Marktbedingungen. Die beabsichtigten Mittel sollen SAP‑ und CTA‑Aktivitäten, Herstellungs‑ und regulatorische Arbeiten, den Ausbau der Patientendatenerhebung, Teile der an HYTN zahlbaren Gegenleistung sowie allgemeines Betriebskapital finanzieren.

HYTN Innovations Inc. hat einen strategischen Schritt zur Schärfung seines Geschäftsprofils angekündigt: Der Verwaltungsrat hat die geplante Ausgliederung des internen Bereichs für Peptidarzneimittel in ein eigenständiges Unternehmen (‚SpinCo‘) genehmigt. Der Geschäftsbereich konzentriert sich auf die präklinische Entwicklung eines subkutan injizierbaren BPC‑157‑Arzneimittelkandidaten zur Behandlung refraktärer Bänderkrankungen. HYTN will das Programm, das intern aufgebaut und mit regulatorischer, Qualitäts‑sowie Produktionsinfrastruktur nach GMP‑Standards vorbereitet wurde, in einem spezialisierten Vehikel weiterführen.

Zum übertragenen Vermögen gehören GMP‑konforme Produktionsanlagen, regulatorische Dokumentation, klinische Unterstützungsprozesse, Supply‑Chain‑Strukturen und Know‑how. HYTN hat einen kanadischen GMP‑zertifizierten Lohnhersteller für sterile Arzneimittel beauftragt und eine zugelassene Medizinprodukteplattform für dosiskontrollierte subkutane Verabreichung ausgewählt. Das Programm ist so strukturiert, dass sowohl Clinical Trial Applications als auch das Special Access Program von Health Canada möglich sind; zugleich wurden Prinzipien der EMA und der FDA berücksichtigt, um regulatorische Optionen offen zu halten.

Strategisch begründet HYTN den Schritt damit, dass ein fokussiertes SpinCo mit eigener Kapitalbasis und Führung die Entwicklung effizienter vorantreiben und gleichzeitig den Aktionären den durch HYTN geschaffenen Wert erhalten kann. Im Rahmen der Transaktion sollen HYTN‑Aktionäre voraussichtlich Anteile an SpinCo erhalten; HYTN könnte zudem selbst eine Beteiligung halten.

Für die Führung von SpinCo werden Fabian Monaco voraussichtlich als CEO und Jason Broome als Chief Science Officer genannt; Elliot McKerr soll zunächst im Board sitzen. Der Abschluss ist noch nicht gesichert und an übliche Bedingungen wie Board‑Zustimmungen, finale Dokumentation, kapital‑und wertpapierrechtliche Prüfungen sowie gegebenenfalls CSE‑Freigaben gebunden.

HYTN selbst ist auf Formulierung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich cannabinoider Erzeugnisse, ausgerichtet. Investorenhinweis: Die Mitteilung ist als Marketinginformation zu verstehen; Investitionen bleiben hoch riskant.

Aus kapitalmarktsicht bietet die Transaktion sowohl Chancen als auch erhebliche Unsicherheiten: Eine eigenständige Börsennotierung könnte die Transparenz erhöhen und Investitionskapazität schaffen, birgt jedoch Markt‑ und Finanzierungsrisiken sowie regulatorische Hürden im klinischen Entwicklungsprozess. Anleger sollten die Dilutionseffekte, die Abhängigkeit von erfolgreichen Zulassungsanträgen und die mögliche Notwendigkeit weiterer Kapitalerhöhungen berücksichtigen. Kurzfristig dürfte die Ankündigung kursrelevant sein; mittelfristig entscheidet der regulatorische Fortschritt über den wirtschaftlichen Erfolg des Spin‑Offs. Investoren sollten laufende Entwicklungen aufmerksam verfolgen und ihre Risikoallokation anpassen, so die Redaktion empfiehlt.

Die HYTN Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 0,260EUR auf CSE (24. April 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.