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    Toter und Verletzte auf Krim nach ukrainischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Toter und vier Verletzte bei Angriff in Sewastopol
    • Schäden an 34 Wohnblöcken und Bahnanlagen betroffen
    • Fünf Verätzte nach Angriff auf Düngemittelwerk Wologda
    Toter und Verletzte auf Krim nach ukrainischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SEWASTOPOL/BELGOROD (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut Behörden in der Stadt Sewastopol mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach von einer der schwersten Attacken überhaupt und Schäden an 34 Wohnblöcken in verschiedenen Stadtteilen. Die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte, aber auch die Flugabwehr und mobile Gruppen hätten 71 Flugobjekte abgeschossen, sagte er.

    Auch Einfamilienhäuser und Autos seien beschädigt worden, sagte Raswoschajew. Durch Trümmer abgeschossener Drohnen sei es vereinzelt zu Bränden gekommen. Die Oberleitung einer Bahnstrecke wurde demnach beschädigt; der Gouverneur kündigte mögliche Verspätungen bei Nahverkehrszügen an.

    Russland hatte die Krim bereits 2014 annektiert und nutzt sie auch für Attacken gegen Ukraine in seinem seit mehr als vier Jahren laufenden Angriffskrieg. Die Ukraine wehrt sich immer wieder mit Gegenangriffen auf russische Ziele.

    Verletzte in Düngemittelwerk im Gebiet Wologda

    Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von mehr als 203 ukrainischen Drohnen. Zu Schäden infolge von Treffern machte die Behörde wie in den meisten Fällen keine Angaben.

    Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, das zu den größten Düngemittelproduzenten in Russland gehört. Durch den Drohnenangriff sei eine Hochdruckleitung mit Schwefelsäure beschädigt worden, fünf Menschen hätten Verätzungen erlitten, sagte Filimonow. "Luftmessungen zeigten keine Überschreitung der Grenzwerte", sagte er. Das Werk in Tscherepowez liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Moskau.

    Russland nimmt nicht nur durch seinen Öl-Export, sondern auch mit den Ausfuhren von Düngemitteln für die Kriegswirtschaft Milliarden ein. Die Ukraine will mit den Gegenangriffen auf russische Industrieanlagen der Wirtschaft des Landes maximale Schäden zuführen./mau/DP/zb






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