electrovac AG: Rüstungssektor als Wachstums- und Margentreiber - Interview

Ein Grund für den massiven Anstieg, der sich auch in sehr hohen Bewertungskennzahlen niederschlägt, ist das aus Anlegersicht überschaubare Angebot an Aktien, mit denen an der Entwicklung des europäischen Rüstungssektors partizipiert werden kann.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich der Stellenwert des europäischen Rüstungssektors sowohl in der Öffentlichkeit als auch an der Börse deutlich gewandelt. Massiv steigende Aufträge, Umsätze und Erträge sowie die Perspektive auf eine noch jahrelange Fortsetzung dieser Sonderkonjunktur haben die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt sowie vieler weiterer Unternehmen mit Defence-Aktivitäten zu Börsenlieblingen aufsteigen lassen. Die Aktie von Rheinmetall, die noch 2021 unter 90 Euro notiert hatte, wird inzwischen für etwa 1.300 Euro gehandelt; in der Spitze wurden sogar knapp 2.000 Euro bezahlt.

Doch inzwischen gab es einige Neuzugänge auf dem Kurszettel, und ein weiterer ist im Anflug. Noch bis zum 27. April können die Aktien der electrovac AG gezeichnet werden, eines spezialisierten und zuletzt hochprofitablen Technologieführers auf einem kleinen, aber für die adressierten Anwendungen erfolgskritischen Gebiet.

Im Vorfeld des Börsengangs hat aktien-global.de mit dem Unternehmen gesprochen:

Aktien-global: Was genau ist Ihre Kernkompetenz und in welchen Produkten findet sie Anwendung?

electrovac: Die electrovac AG ist ein Spezialist für die Herstellung hermetischer Gehäuse und Technologieführer bei Glas-Metall-Verbindungen. Diese schützen empfindliche Sensoren zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen, hoher Druckbelastung oder aggressiven Substanzen. Aufgrund ihrer Präzision und Robustheit werden hermetische Glas-Metall-Verbindungen vor allem in sicherheitskritischen Bereichen wie Fahr- und Flugzeugen, Satelliten oder der Verteidigung eingesetzt.

Aktien-global: Was unterscheidet electrovac technologisch und im Geschäftsmodell von den wichtigsten Wettbewerbern?

electrovac: Die Basistechnologie ist seit Jahrzehnten etabliert, aber nur sehr wenige Unternehmen - in unserem Kernbereich Personal Safety sind wir weltweit einer von nur zwei echten Anbietern - verfügen über das entsprechende Know-how. Wir haben das Wissen zu den verschiedenen Materialien und Herstellungsverfahren, die industrielle Fertigungskompetenz und die internationalen Zertifizierungen. Vom Musterbau bis zur Großserie liefern wir kundenspezifische Lösungen im industriellen Maßstab. Ein hoher Automatisierungsgrad und eine starke vertikale Integration aller Prozesse tragen dazu bei, unsere Marktstellung und Margen zu schützen.