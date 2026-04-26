🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ungarn

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Orban verkündet Verzicht auf Abgeordnetenmandat

    Für Sie zusammengefasst
    • Orban verzichtet auf sein Abgeordnetenmandat
    • Fidesz verliert klar, Tisza erreicht Zweidrittel
    • Orban strebt Parteivorsitz an, Parteitag im Juni
    Ungarn - Orban verkündet Verzicht auf Abgeordnetenmandat
    Foto: Siarhei - 356130783

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Der scheidende ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat nach der verlorenen Parlamentswahl vor zwei Wochen angekündigt, sein Abgeordnetenmandat nicht annehmen zu wollen. "Ich werde jetzt nicht im Parlament gebraucht, sondern bei der Neuaufstellung des nationalen Lagers", sagte Orban in einem Video, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

    Orbans bisher regierende rechtspopulistische Fidesz-Partei hatte bei der Parlamentswahl am 12. April lediglich 52 von 199 Mandaten gewonnen und muss damit in die Opposition gehen. Der Wahlsieger, die bürgerliche Tisza-Partei von Peter Magyar, kam auf 141 Mandate und verfügt über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Magyar kommt aus dem Fidesz, brach aber vor zwei Jahren demonstrativ mit Orban und seiner Partei.

    Orban regierte 16 Jahre lang zunehmend autoritär über das mitteleuropäische EU-Land. In der EU galt er als der am meisten kremlfreundliche Regierungschef, der mit seinen Vetos häufig Sanktionen gegen Russland und Hilfen für die Ukraine blockierte. Im Wahlkampf punktete Magyar damit, dass er den wirtschaftlichen Stillstand des Landes in den letzten Jahren und die um Orban herum grassierende Korruption anprangerte.

    Der scheidende Regierungschef war bei der Wahl am 12. April als Spitzenkandidat seiner Partei ins Rennen gegangen. Seinen Verzicht auf das Abgeordnetenmandat interpretieren Beobachter dahingehend, dass sich Orban nach der krachenden Wahlniederlage des Fidesz darauf konzentriert, seine unumschränkte Macht als Vorsitzender der künftigen Oppositionspartei zu behalten.

    Politologe: Mangelnder Realitätssinn

    In seiner Facebook-Erklärung kündigte Orban einen Fidesz-Parteitag im Juni an, bei dem die Spitzengremien neu gewählt werden sollen. Er stehe erneut für den Vorsitz zur Verfügung, wenn ihm der Parteitag das Vertrauen ausspreche, fügte er hinzu. Der Politik-Analyst Gabor Török attestierte ihm deshalb mangelnden Sinn für die Realitäten. "Die Partei und ihr Chef sind vorerst nicht dazu bereit, das Gebot der Stunde und die Schwere der Wahlniederlage zu erkennen", schrieb er./gm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ungarn Orban verkündet Verzicht auf Abgeordnetenmandat Der scheidende ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat nach der verlorenen Parlamentswahl vor zwei Wochen angekündigt, sein Abgeordnetenmandat nicht annehmen zu wollen. "Ich werde jetzt nicht im Parlament gebraucht, sondern bei der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     