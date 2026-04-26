Silberpreis vor Fed-Entscheidung am Mittwoch: Droht jetzt ein gewaltiger Schock?

Seit Wochen ringt Silber um den Neustart der Preisrallye. Immer wieder wird das Edelmetall dabei von den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten belastet und zurückgeworfen. Die hohen Ölpreise schüren Inflationssorgen und damit die Erwartungen hinsichtlich einer restriktiveren Zinspolitik der US-Notenbank. Die Entwicklung der Anleiherenditen spiegelt die Sorgen der Marktakteure wider. Ansteigende Anleiherenditen sind nicht unbedingt dazu angetan, Gold und Silber Beine zu machen. So ist nicht zuletzt der jüngste Anstieg der Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen über die 4,3 Prozent hinweg durchaus mit Vorsicht zu genießen. Dem anstehenden Fed-Termin kommt daher eine große Bedeutung zu. Da ein Zinsschritt in jedwede Richtung jetzt im April überaus überraschend käme, dürfte der Markt die begleitenden Kommentare und Kommuniqués genau unter die Lupe nehmen und dabei jedes Wort auf die sprichwörtliche Goldwaage legen. Die zentrale Frage lautet: Gibt es Veränderungen in der Lageeinschätzung der Fed? Entsprechend werden die Anleiherenditen und mit ihnen der Silberpreis reagieren. Doch nicht nur für Silber sind Impulse zu erwarten. Auch am Goldmarkt blickt man gebannt in Richtung Fed, liegt doch das mögliche Ende der Goldpreisrallye in der Luft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Silber bewegt sich seit Wochen in einem Spannungsfeld, das einerseits von fundamentaler Stärke geprägt ist. Stellvertretend sei auf das ausgeprägte Defizit und die exzellenten Perspektiven für Silber verwiesen. Andererseits belasten der Iran-Krieg bzw. dessen Folgen und Auswirkungen das Edelmetall. Das Ganze manifestiert sich letztendlich in einem überaus explosiven Chartbild.

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Chartcheck Silber

Der Silberpreis löste einen bullischen Keil (orange) regelkonform über die Oberseite auf. Innerhalb dieses Keils kam es zuvor zum Test des Preisbereiches 61 US-Dollar / 60 US-Dollar. Dieser Test legte gleichzeitig den Grundstein für den Ausbruch. Als es jedoch darum ging, den Ausbruch zu bestätigen, scheiterte Silber. Der Widerstandsbereich um 80 US-Dollar hätte überwunden werden müssen, um dem Ausbruch Relevanz zu verschaffen. Dieses Unterfangen scheiterte. Und ein weiteres Warnsignal wurde zuletzt ausgelöst – der Silberpreis musste den kurzfristigen Aufwärtstrend (rot) aufgeben, der den Ausbruch begleitete. Sollte es nicht schleunigst positive Impulse von der Fed oder aber vom Iran-Krieg geben, muss mit einem erneuten Test der 70 US-Dollar oder gar 60 US-Dollar gerechnet werden.

Fazit - Droht Silber jetzt ein gewaltiger Schock?

Vom Fed-Termin geht ein gewisses Risiko aus. Zwar ist ein Zinsschritt recht unwahrscheinlich, doch sollte die Fed zu einer restriktiveren Rhetorik hinsichtlich der Inflationsrisiken greifen, könnte das die Edelmetallpreise unter Druck setzen. Zudem wirft der anstehende Wechsel an der Fed-Spitze seine Schatten voraus. Powells Vertrag läuft im Mai aus. Die Unsicherheiten, die von einem Wechsel ausgehen, mahnen zur Vorsicht.

Aufgrund der fundamental unverändert exzellenten Perspektiven sind stärkere Rücksetzer des Silberpreises unverändert unter dem Aspekt „potenzielle antizyklische Kaufgelegenheit“ zu prüfen. Gleiches gilt für die Aktien der großen Silberproduzenten wie Fresnillo, Pan American Silver oder aber Hecla Mining.

Kurzum. Der Fed-Termin könnte für massive Turbulenzen sorgen. Die zentralen Preisbereiche lauten 61 US-Dollar / 60 US-Dollar und 80 US-Dollar / 83 US-Dollar. Über den einen muss der Silberpreis, um die Tür in Richtung 100 US-Dollar aufzustoßen. Unter den anderen darf Silber nicht, anderenfalls könnte es noch einmal brenzlig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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