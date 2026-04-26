Salzgitter AG: Überraschungszahlen zünden - kommt jetzt der Ausbruch?

Die Aktie der Salzgitter AG hat nach dem Einbruch im Zuge geopolitischer Spannungen im März wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Seit Anfang April legte der Kurs um rund 27 Prozent zu. Damit wurde ein Großteil der Verluste aufgeholt, nachdem die Notierung zuvor um mehr als 40 Prozent vom Februar-Hoch zurückgefallen war. Aktuell scheint die Bewegung im Bereich um 50 Euro jedoch an Schwung zu verlieren. Das könnte aber nur eine Konsolidierungsphase sein, bevor ein erneuter Anlauf auf die Mehrjahreshochs aus dem Februar bei rund 57 Euro erfolgen könnte.

Die Salzgitter AG ist mit überraschend starken Zahlen in das Jahr 2026 gestartet und hat ihre Prognose deutlich angehoben. Die Aktie hat sich nach der Korrektur im März kräftig erholt, stößt nun aber an eine wichtige charttechnische Hürde. Trotz operativer Fortschritte bleibt das Umfeld anspruchsvoll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Fundamental liefert das Unternehmen Rückenwind. Im ersten Quartal 2026 erzielte Salzgitter bei einem stabilen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro ein EBITDA von 280 Mio. Euro sowie ein Vorsteuerergebnis von 179 Mio. Euro. Damit wurden die Markterwartungen klar übertroffen. Besonders stark wirkte sich der Ergebnisbeitrag der Beteiligung an Aurubis aus, der mit 147 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr lag und von positiven Metallpreiseffekten profitierte. Aber auch die operativen Geschäftsbereiche zeigten Verbesserungen.

Auf Basis des starken Jahresstarts hat Salzgitter die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das EBITDA wird nun in einer Bandbreite von 625 Mio. Euro bis 725 Mio. Euro erwartet, nach zuvor 500 Mio. Euro bis 600 Mio. Euro. Für das Vorsteuerergebnis wird eine Spanne von 200 Mio. Euro bis 300 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Prognose darstellt. Der Umsatz soll weiterhin bei rund 9,5 Mrd. Euro liegen.

Trotz der positiven Entwicklung mahnt das Unternehmen zur Vorsicht. Geopolitische Unsicherheiten, volatile Rohstoffpreise und eine nur schleppende konjunkturelle Belebung belasten weiterhin die Visibilität. Öffentliche Investitionsprogramme zeigen bislang noch keine klare Wirkung. Impulse werden vor allem von EU-Handelsschutzmaßnahmen erwartet, die im weiteren Jahresverlauf greifen könnten.

Neben der operativen Verbesserung setzt Salzgitter weiter auf strukturelle Wachstumsfelder wie den Verteidigungsbereich und Effizienzsteigerungen. Diese Initiativen könnten mittelfristig die Profitabilität stärken und die Abhängigkeit von zyklischen Endmärkten reduzieren.

Die Salzgitter AG hat mit den vorläufigen Zahlen ein klares Ausrufezeichen gesetzt und die Erwartungen für 2026 angehoben. Die Aktie hat darauf bereits reagiert, scheint kurzfristig aber eine Verschnaufpause einzulegen. Ob der Weg zurück zu den Höchstständen gelingt, dürfte maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Marktumfelds abhängen. (aktien-globlal.de, erstellt 26.04.26, 9:51 Uhr, veröffentlicht 26.04.26, 9:54 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 48,16EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.