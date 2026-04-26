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DAX – Im Widerstandsbereich erwartungsgemäß gescheitert

Wenn es die Krisen und Kriege nicht gäbe, könnte man sagen, der DAX hat sich vorschriftsmäßig verhalten und nach dem Eindringen in den Widerstandsbereich etwas beruhigt. Allerdings ist der neuerliche Rückgang nicht dem Scheitern an einem Widerstand geschuldet, sondern vielmehr der erneut sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten. Trotzdem verläuft die Bewegung mustergültig. Der Abstand zur 21-Tage-Durchschnittslinie war so groß geworden, dass eine Gegenbewegung fällig war. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren sollten bei dem jüngsten steilen Anstieg nicht überbewertet werden. Trotzdem dürfte der Index, je nach Nachrichtenlage, noch etwas rückläufig sein. Die 21-Tage-Linie dürfte dann aber rein technische betrachtet eine gewisse Unterstützung bieten.

Dow Jones – Sammelt sich im Widerstandsbereich

Der US-Leitindex ist in den Widerstandsbereich gestiegen und hat sich hier zunächst eingerichtet. Ein Ausbruch ist aktuell noch nicht gelungen, anders als bei dem breiter gefassten S&P500. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren sind auch hier nicht überzubewerten, da der jüngste Trend recht stark war. Da die Marktteilnehmer derzeit nicht die Kraft aufbringen, einen Ausbruch nach oben zu generieren, ist mit einer Korrekturbewegung in den Bereich der 21-Tage-Linie zu rechnen.

Gold – Vola weg, Druck kommt keiner auf

Die Beruhigung am Gold-Markt tut den Marktteilnehmern sicher gut. Die hohe Volatilität der vergangenen Wochen konnte nicht jeder so einfach wegstecken. Dabei war wieder einmal zu beobachten, dass die diversen Unterstützungszonen als Halt genutzt wurden. Aktuell befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich und die Bewegungen halten sich in recht engen Grenzen. Somit ist kurzfristig weder mit einem erneuten dynamischen Anstieg zu rechnen (je nach Nachrichtenlage), noch mit einem Einbruch unter die Unterstützungszonen.

Öl – Neue Auseinandersetzungen sorgen für Ausbruch nach oben

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die neuen Auseinandersetzungen in der Straße von Hormus haben dazu geführt, dass das zarte Pflänzchen der Öl-Preis-Beruhigung wieder zertreten wurde. Das schwarze Gold ist aus einer trendbestätigenden Flagge nach oben ausgebrochen. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob es jetzt zu neuen Topnotierungen kommt, oder ob Verhandlungsbereitschaft dazu führt, dass der neue kurzfristige Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Die Volatilität dürfte jedenfalls hoch bleiben.

Bitcoin/USD – Bodenbildung abgeschlossen

Nachdem der Bitcoin sich über Monate hin von seinem Rekordhoch entfernt hatte, konnte seit Februar dieses Jahres eine ausgeprägte Bodenbildung angelegt werden. Diese scheint nun beendet worden zu sein. Bei knapp 74.000 USD für einen Bitcoin lag eine latente Widerstandslinie, die zuletzt überwunden werden konnte. Dabei gab es ein kleines aber klassisches Pull-Back an diese Linie. Der Kurs „bröckelt“ nun langsam nach oben und bildet somit einen wenig volatilen Aufwärtstrend. Die im überkauten Bereich befindlichen Indikatoren könnten dafür sorgen, dass immer wieder kleinere Rücksetzer zu verzeichnen sind.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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