VITRUVIA MEDICAL: Jahresergebnis 2025 – Das Wichtigste auf einen Blick
Vitruvia Medical AG meldet für 2025 den Sprung in die Gewinnzone und übertrifft mit ihrer Beteiligung LT technologies die eigenen Erwartungen deutlich.
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- Jahresergebnis per 31.12.2025: Vitruvia Medical AG erzielte erstmals einen Gewinn nach Steuern von CHF 308'670.73 (Vorjahr: CHF -173'775.93).
- Tochtergesellschaft LT technologies GmbH & Co. KG steigerte den Umsatz auf EUR 2'540'929 (Vorjahr: EUR 2'016'279), eine Zunahme von +26%.
- Konsolidiertes operatives Ergebnis (EBITA) verbesserte sich von EUR 178'398 auf EUR 277'215 (+55%).
- Die Beteiligung an LT Technologies entwickelte sich besser als erwartet; die für 2025 gesetzten Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden mehr als erreicht.
- Ausblick 2026: Erwartete weiterhin anziehende Aktivität bei LT technologies, was zu weiteren Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen soll.
- Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten und chirurgischen Instrumenten; ISIN CH0461931419, gehandelt im Freiverkehr München.
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