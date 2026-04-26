init: Trend zeigt wieder klar nach oben
Bei init ist es im letzten Jahr nicht ganz so gut gelaufen, wie zwischenzeitlich erhofft. Das Managment hatte im Jahresverlauf die Umsatzprognose angehoben, doch am Ende lagen die Erlöse mit 330 Mio. Euro „nur“ am oberen Ende der ursprünglichen Spanne, was gleichwohl einem Zuwachs von fast einem Viertel zum Vorjahr entsprach. Das EBIT hat zugleich sogar um ein Drittel, auf 32,5 Mio. Euro zugelegt, und damit sowohl die ursprüngliche als auch die leicht nach oben justierte Guidance erreicht, letztere aber nur knapp.
Obwohl das Management für das laufende Jahr weitere deutliche Zuwächse von Umsatz (auf 380 bis 410 Mio. Euro) und EBIT (auf 38 und 42 Mio. Euro) in Aussicht gestellt hat, hatten sich die Anleger offenbar mehr erhofft – und schickten die Aktie zunächst auf Talfahrt. Nach einer kräftigen Korrektur um mehr als 20 Prozent vom Januar-Hoch bis zum jüngsten Tief zeigt der Trend nun aber wieder klar nach oben, und das durchaus aus gutem Grund.
Denn die Digitalisierung im Verkehr schreitet unaufhaltsam voran, dank KI sogar eher noch mit zunehmendem Tempo. Und init ist einer der Schlüsselpartner, der Projekte in der Branche umsetzt. Das verspricht schon bald weitere große Aufträge – so lassen sich auch die jüngsten Aussagen des Unternehmens deuten. Wenn diese vermeldet werden können, sollte das der Aktie einen weiteren Schub geben, so dass über kurz oder lang das Allzeithoch aus dem letzten September wieder angegriffen werden kann. (aktien-globlal.de, erstellt 26.04.26, 10:25 Uhr, veröffentlicht 26.04.26, 10:28 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.