Glencore-Aktie verlässt Seitwärtskorridor und etabliert klaren Aufwärtstrend

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 6,40 Euro (23. April 2026) und damit nur knapp unter dem 3-Jahreshoch von 6,53 Euro. Vom 3-Jahrestief bei 2,70 Euro ist die Aktie damit weit entfernt; der Abstand nach oben beträgt rund 137 Prozent. Im Verhältnis zur Spanne der vergangenen drei Jahre notiert Glencore klar im oberen Extrembereich. Die jüngsten Wochen zeigen nach dem Hoch Ende März eine Konsolidierung auf hohem Niveau zwischen etwa 6,24 und 6,53 Euro, ohne dass bislang ein signifikanter Rücksetzer den intakten Aufwärtstrend infrage stellt.

Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Glencore-Aktie zunächst eine breite Seitwärtsbewegung im Bereich um 5 Euro, bevor ab 2024 eine deutliche Trendwende einsetzte. Nach einem stabilen, aber richtungslosen Verlauf zwischen etwa 4,8 und 5,6 Euro im Jahr 2023 kam es 2024 zunächst zu einem Rückschlag bis in den Bereich von rund 4,3 Euro. Die eigentliche Zäsur folgte jedoch 2025: Ausgehend vom 3-Jahrestief bei 2,70 Euro am 8. April 2025 startete ein markanter Bodenbildungsprozess. In der Folge etablierte sich ein klarer Aufwärtstrend, der die Aktie bis zum 3-Jahreshoch bei 6,53 Euro am 31. März 2026 führte. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief mehr als verdoppelt und den zuvor jahrelang dominierenden Seitwärtskorridor nach oben verlassen.

200-Tage-Linie: Deutlicher Puffer nach unten stützt den Aufwärtstrend

Auf Basis der vorliegenden Kurshistorie lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um etwa 4,80 Euro verorten. Damit handelt die Glencore-Aktie mit rund 33 Prozent Aufschlag auf ihren langfristigen Durchschnitt. Dieser deutliche Abstand signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend, in dem Rücksetzer bislang eher als Zwischenkorrekturen innerhalb einer intakten Hausse zu werten sind. Solange der Kurs deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt und diese weiter ansteigt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario. Erst ein Bruch dieser gleitenden Durchschnittslinie würde auf eine nachhaltige Trendabkühlung hindeuten.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Kurzfristig verläuft der wichtigste Widerstand im Bereich des 3-Jahreshochs bei 6,50 bis 6,53 Euro. Ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und neues Kurspotenzial eröffnen, da darüber im Datensatz keine weiteren Widerstände liegen. Auf der Unterseite hat sich eine erste Unterstützungszone um 6,10 bis 6,20 Euro herausgebildet, wo der Kurs im März und April 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter folgen weitere Auffanglinien im Bereich von 5,80 bis 5,90 Euro sowie um 5,50 Euro. Eine übergeordnete Schlüsselunterstützung liegt im Band um 5,10 bis 5,20 Euro, das bereits 2024 und zu Beginn des Aufschwungs 2026 mehrfach als Wendebereich fungierte. Erst ein Rückfall unter diese Zone würde das mittelfristig positive Chartbild deutlich eintrüben.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Glencore Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.