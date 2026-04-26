Rheinmetall, Hensoldt und Co: Die bessere Alternative

Der russische Überfall auf die Ukraine hat im Jahr 2022 die Zeitenwende eingeleitet. Europa muss das Militär modernisieren, um sich für die neue Bedrohungslage adäquat aufzustellen. Das hat zu deutlich steigenden Rüstungsausgaben geführt – und damit auch die Auftragsbücher der börsennotierten Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Hensoldt und Co gefüllt. Deren Aktien sind im Nachgang durchgestartet, mit Rheinmetall als klarem Outperformer seit Kriegsbeginn mit einem Kurszuwachs von insgesamt etwa 1.400 Prozent. Aber auch Hensoldt hat stark abgeschnitten, und der Kurs hat sich in dieser Zeit immer noch mehr als versechsfacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Schaut man indes auf die jüngste Entwicklung in den letzten sechs Monaten, sieht das Bild ganz anders aus. Rheinmetall und Hensoldt mussten in diesem Zeitraum einen Kursrückgang von etwa 20 Prozent hinnehmen. Bei anderen Rüstungswerten wie Renk oder Steyr Motors fallen die Abschläge ebenfalls zweistellig aus. Die Konsolidierung im Sektor ist eine Reaktion auf die zuvor hohen Kursgewinne – und auf die Bewertung. Denn auch nach der Korrektur beträgt das Analysten-Konsens-KGV 2026 von Rheinmetall immer noch 36 (Stand 24.4., Kurs 1.353,40 Euro), Hensoldt kommt auf rund 44 (Kurs 73,70 Euro), Renk auf knapp 33 (Kurs 55,58 Euro) und Steyr auf etwa 18 (Kurs 37,06 Euro). Vor allem die großen Titel sind damit beileibe kein Schnäppchen.

Die Stunde der Nachzügler

Davon hebt sich Deutz wohltuend ab – mit einem KGV 2026 von lediglich 11,6 (Kurs 10,30 Euro). Da überrascht es auch nicht, dass die Aktie in den letzten sechs Monaten mit einem Plus von mehr als 10 Prozent deutlich die Nase vorn hat im Performancevergleich. Natürlich ist das Unternehmen auch kein reiner Rüstungstitel, denn der Geschäftsschwerpunkt liegt auf Verbrennungsmotoren für verschiedene Industriezweige. Aber das Unternehmen expandiert intelligent im Rüstungssektor und erhöht so das Wachstums- und Margenpotenzial.

Eine attraktive Mischung

Ein weiterer Kandidat, der ein etabliertes Kerngeschäft in verschiedenen Industriebereichen mit einem Ausbau des Defence-Geschäfts kombiniert, befindet sich gerade im IPO-Prozess. Es handelt sich um die electrovac AG, die sich auf hermetische Glas-Metall-Gehäuse spezialisiert hat. Diese schützen die empfindliche Elektronik in sicherheitskritischen Anwendungen vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen, hoher Druckbelastung oder aggressiven Substanzen. Wichtigste Einsatzbereiche sind bisher Sockel und Kontaktstifte für Airbagzünder oder Gurtstraffer, doch inzwischen spielt der Defence-Bereich eine immer größere Rolle, wo die electrovac-Produkte u. a. in Flugabwehrsystemen oder in bestimmten Munitionszündern zum Einsatz kommen.

Das zuletzt starke Wachstum in diesem Bereich hat dazu beigetragen, dass electrovac die EBIT-Marge auf über 12 Prozent deutlich steigern konnte und im Zuge des IPOs ein mittelfristiges Umsatzwachstum von zuletzt rund 100 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro in Aussicht stellt. Und die angestrebte Emissionsbewertung lässt Spielraum für dieses Wachstum: Bei einem Preis in der Mitte der Bookbuilding-Spanne liegt das KGV für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 bei 16,2 (Gewinn laut Schätzungen der Emissionsbank). Die Aktien aus diesem IPO, die größtenteils aus einer Kapitalerhöhung stammen, können noch bis zum 27. April gezeichnet werden, was auch über ein spezielles Zeichnungstool auf der Website des Unternehmens möglich ist.

Fazit

Die Aussichten für das Rüstungsgeschäft sind nach der Zeitenwende wegen der langwierigen und umfangreichen Modernisierung des europäischen Militärs weiter hervorragend, aber das hat an der Börse auch seinen Preis. Die größeren Rüstungswerte sind bereits relativ teuer, was sich in den letzten sechs Monaten in einer Performanceschwäche niedergeschlagen hat. Demgegenüber ist ein Unternehmen wie Deutz, das ein traditionelles Industriegeschäft mit einer intelligenten Expansion im Defence-Sektor kombiniert, immer noch günstig und hat auch zuletzt gut performt.

Mit electrovac befindet sich gerade ein Unternehmen im IPO-Prozess, das ebenfalls ein etabliertes und margenstarkes Kerngeschäft mit diversen Abnehmerindustrien mit einem noch kleinen, aber wachstumsstarken Defence-Geschäft koppelt. Das verspricht eine spannende Börsenstory zu werden. (aktien-globlal.de, erstellt 26.04.26, 10:34 Uhr, veröffentlicht 26.04.26, 10:36 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 1.344EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.