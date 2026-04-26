Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,60 %

Kansai Denryoku (Kansai Electric Power) ist ein führender japanischer Energieversorger mit Fokus auf Strom- und Gasversorgung, v.a. in der Kansai-Region. Kerngeschäft: Erzeugung, Übertragung, Vertrieb (Thermal-, Wasser-, Kernkraft), plus Energiedienstleistungen. Starke regionale Marktstellung. Wichtige Wettbewerber: TEPCO, Chubu Electric, Kyushu Electric. USP: hohe Kernkraftquote, integrierte Wertschöpfung, regionale Kundenbasis.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Kansai Denryoku nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Kansai Denryoku gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Kansai Denryoku investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +18,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Kansai Denryoku verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,60 %.

Mit +3,60 % Dividendenrendite bietet Kansai Denryoku ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Kansai Denryoku für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,24.

Kansai Denryoku weißt eine Marktkapitalisierung von 14,76 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.