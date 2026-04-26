Dividenden im Fokus
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,60 %
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Kansai Denryoku (Kansai Electric Power) ist ein führender japanischer Energieversorger mit Fokus auf Strom- und Gasversorgung, v.a. in der Kansai-Region. Kerngeschäft: Erzeugung, Übertragung, Vertrieb (Thermal-, Wasser-, Kernkraft), plus Energiedienstleistungen. Starke regionale Marktstellung. Wichtige Wettbewerber: TEPCO, Chubu Electric, Kyushu Electric. USP: hohe Kernkraftquote, integrierte Wertschöpfung, regionale Kundenbasis.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Kansai Denryoku nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Kansai Denryoku gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+15,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Kansai Denryoku investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +18,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Kansai Denryoku verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,60 %.
Mit +3,60 % Dividendenrendite bietet Kansai Denryoku ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Kansai Denryoku für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,24.
Kansai Denryoku weißt eine Marktkapitalisierung von 14,76 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Kansai Denryoku Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.04.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kansai Denryoku Aktie. Mit einer Performance von +1,65 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,60 %, eine Investition von etwa 83.334€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|90,00
|+20,00 %
|+3,60 %
|2026
|75,00
|+25,00 %
|+3,04 %
|2025
|60,00
|+20,00 %
|+2,78 %
|2024
|50,00
|0,00 %
|+2,32 %
Warum Kansai Denryoku für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,60 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +15,83 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,24
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Kansai Denryoku Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,38 %
|1 Monat
|-4,29 %
|3 Monate
|-1,97 %
|1 Jahr
|+25,99 %
Informationen zur Kansai Denryoku Aktie
Es gibt 1 Mrd. Kansai Denryoku Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,76 Mrd. € wert.
Kansai Denryoku Aktie jetzt kaufen?
Ob die Kansai Denryoku Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kansai Denryoku Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.