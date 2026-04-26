Das Altersvorsorgedepot als Spielverderber

Das Branchenmagazin finanz-szene.de wertet jedes Jahr aus, wie hoch die Anzahl der Vorstände bei Sparkassen und Volksbanken ist, die jedes Jahr eine Vergütung, sprich eine Auszahlung von mehr als einer Million Euro erhalten. Die Anzahl ist zu hoch, um alle Namen hier aufzuzählen und im Konkreten ist es auch gar nicht nötig. Finanz-Szene recherchierte, dass allein 2023 bei jährlichen Auswertungen der 100 größten Kommunalinstitute 86 Beschäftigte mit einer siebenstelligen Gesamtvergütung nach Hause gingen– davon drei bei der Stadtsparkasse Düsseldorf.

Die Milliardenvernichtung namens Riesterente ist in Deutschland mittlerweile in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Dass das neu geschaffene Altersvorsorgedepot vielen ein Dorn im Auge ist, muss erst noch erzählt werden.

Wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, dass ein Vorstand bei Sparkasse oder Volksbank nicht etwa ein extrem hohes Gehalt von 200.000 oder 300.000 Euro im Jahr verdienen kann, sondern mitunter und gut und gerne siebenstellig nach Hause geht, schaue ich in fragende und ungläubige Gesichter. Dabei gilt jedoch auch: Solche Vergütungen betreffen in der Regel vor allem große Institute mit entsprechender Größe und Struktur. Und mit einem gut laufenden Geschäftsmodell.

Hohe Gehälter und Riester-Vertrieb

Die hohen Gehälter lassen sich nicht hinreichend, aber doch unter anderem mit dem Verkaufserfolg der Riester-Rente erklären. Gleichzeitig muss man hinzufügen, dass sich Vorstandsgehälter auch an klassischen Kennzahlen wie Bilanzsumme, Verantwortung und Größe des Instituts orientieren und nicht ausschließlich an einzelnen Produkten festgemacht werden können. Doch was Sparkassen besonders gut gefällt, ist Intransparenz. Intransparente Produkte lassen sich an unerfahrene Anleger in der Hoffnung auf Renditeoptimierung und Rendite oft exzellent verkaufen.

Dazu gehören offene Immobilienfonds, bei denen zum einen das exakte Vergleichsprodukt natürlich fehlt und zum anderen Kosten und Intransparenz häufig einhergehen. Dass diese Papiere, wenn es mal kritisch wird, gern auch mal in der reinen Auszahlung schwierig werden, steht auf einem anderen Blatt. Finanz-Szene Hans-Joachim Reinke von Union Investment daher jüngst “den Mann, der die Zeit anhielt”. Das ist noch vergleichsweise nett formuliert, denn die Sparkassen im Speziellen und auch Anbieter wie die Union hielten nicht zehn bis 15 Jahre die Zeit an, sondern verdienten zehn bis 15 Jahre unglaublich gutes Geld. Bei den Sparkassen ist es mitunter noch wilder. Die Sparkasse Sachsen wirbt ebenso wie jene in Hannover und viele andere noch immer mit längst widerlegten Vorteilen der Riester-Rente. Man will eben Verträge abschließen bis zum bitteren Ende.