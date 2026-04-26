Das weltweit erste Open-Source-LLM für medizinische Videos wurde veröffentlicht - die globale Entwickler-Community ist aufgerufen, es weiterzuentwickeln

UII stellt das Modell vollständig als Open Source zur Verfügung und führt einen neuen umfassenden Benchmark für die branchenweite Bewertung ein. Die Forschungsarbeit wurde von der CVPR 2026, einer der führenden KI-Konferenzen, angenommen, was die Anerkennung durch die globale Computer-Vision-Community unterstreicht.

SHANGHAI, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- United Imaging Intelligence (UII) hat uAI NEXUS MedVLM vorgestellt, ein bahnbrechendes großes Sprachmodell für medizinische Videos, das in klinischen Umgebungen eine beispiellose räumliche und zeitliche Präzision bietet.

uAI NEXUS MedVLM basiert auf einem monumentalen Datensatz, der 531.850 Video-Anweisungs-Paare aus 8 klinischen Szenarien umfasst, darunter Roboterchirurgie, laparoskopische Eingriffe, Endoskopie, offene Chirurgie und Pflege.

Mit nur 4B/7B Parametern übertrifft uAI NEXUS MedVLM führende allgemeine Basismodelle, darunter GPT-5.4 und Gemini 3.1, bei wichtigen medizinischen Videoaufgaben deutlich. Es erreicht eine Genauigkeit von 89,4 % bei der Bewertung der chirurgischen Sicherheit, verglichen mit GPT-5.4 (1,8 %) und Gemini 3.1 (10,1 %). Bei der räumlich-zeitlichen Aktionslokalisierung liefert es einen bis zu 14-mal höheren mIoU-Wert als GPT-5.4 und einen 4-mal höheren als Gemini 3.1. Bei der Erstellung von Videoberichten erreicht es 4,2 von 5 Punkten und übertrifft damit GPT-5.4 (2,5) und Gemini 3.1 (2,4) deutlich.

(Quelle: Die obigen Leistungsstatistiken stammen aus dem Forschungspapier: https://arxiv.org/abs/2512.06581)

Start einer globalen offenen Challenge zur Beschleunigung gemeinsamer Innovationen

Um die Entwicklung von LLM-Modellen für medizinische Videos voranzutreiben, hat das UII mit der schrittweisen Veröffentlichung seines Datensatzes „MedVidBench" begonnen, beginnend mit der Open-Source-Veröffentlichung von 6.245 streng geprüften Benchmark-Testproben. Diese Initiative, die acht unterschiedliche chirurgische Datensätze umfasst, stellt sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der klinischen Präzision eine weltweite Premiere dar.

Entwickler können ihre Modelle auf einer einheitlichen Rangliste bewerten, auf der die eingereichten Beiträge automatisch anhand privater Referenzdaten bewertet werden. Die Ergebnisse spiegeln sich in einer kontinuierlich aktualisierten globalen Rangliste wider, die eine transparente und vergleichbare Leistungsbewertung der verschiedenen Modelle ermöglicht.