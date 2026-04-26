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    Einkommen mit Aktien

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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,84 %

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Einkommen mit Aktien - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,84 %
    Foto: adobe.stock.com

    Richter Gedeon ist ein führendes Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Gynäkologie und ZNS, das in Mittel- und Osteuropa stark vertreten ist. Es konkurriert mit Unternehmen wie Teva und Sanofi und zeichnet sich durch eine starke F&E-Pipeline aus.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +53,39 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,84 %.
    Mit +4,84 % Dividendenrendite bietet Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,88.
    Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt weißt eine Marktkapitalisierung von 6,66 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.04.2026

    Die Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt Aktie notiert aktuell bei 35,74 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,00  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,84 %, eine Investition von etwa 61.984 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 508,5635 +17,73 % +4,84 %
    2024 431,9833 +10,76 % +4,54 %
    2023 390,00 +73,20 % +4,44 %
    2022 225,1723 0,00 % +3,11 %

    Warum Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,84 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +22,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,88
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt

    0,00 %
    -1,62 %
    +19,73 %
    +31,20 %
    +34,92 %
    +67,09 %
    +53,39 %
    +118,41 %
    +118,54 %
    ISIN:HU0000123096WKN:A1W16N
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    Verfasst von Markt Bote
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