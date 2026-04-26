Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,84 %

Richter Gedeon ist ein führendes Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Gynäkologie und ZNS, das in Mittel- und Osteuropa stark vertreten ist. Es konkurriert mit Unternehmen wie Teva und Sanofi und zeichnet sich durch eine starke F&E-Pipeline aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +53,39 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,84 %.

Mit +4,84 % Dividendenrendite bietet Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,88.

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt weißt eine Marktkapitalisierung von 6,66 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.