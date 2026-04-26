Howard Marks erklärt, weshalb Buy & Hold der einfachste Weg zum Börsenerfolg ist - und warum fast jeder daran scheitert. Und was Buffett und Amazon damit zu tun haben...
Starinvestor Howard Stanley Marks erklärte kürzlich in einer Diskussionsrunde in Wharton, weshalb Buy & Hold so ein unschlagbares Anlagekonzept ist. Und weshalb fast jeder bei der Anwendung scheitert und deshalb die großen Gewinne
verliert verpasst. Dabei bringt Marks mit Amazon ein Beispiel, das wohl jeder Anleger nachvollziehen kann - und die älteren unter uns haben die "Geschichte" sogar
miterlebt oder waren aktiv daran beteiligt. Leider wohl nur ganz wenige vom Anfang bis zum (bisherigen) Ende. Zu schade...
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