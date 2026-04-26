Howard Marks erklärt, weshalb Buy & Hold der einfachste Weg zum Börsenerfolg ist - und warum fast jeder daran scheitert. Und was Buffett und Amazon damit zu tun haben... Starinvestor Howard Stanley Marks erklärte kürzlich in einer Diskussionsrunde in Wharton, weshalb Buy & Hold so ein unschlagbares Anlagekonzept ist. Und weshalb fast jeder bei der Anwendung scheitert und deshalb die großen Gewinne verliert verpasst. …



