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    Aktie kaufen oder Finger weg?

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    SAP nach den Zahlen: Das raten jetzt die Analysten!

    Mit seinen am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen konnte DAX-Schwergewicht SAP endlich wieder positive Impulse setzen. Reicht das aus Sicht der Analysten?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie kaufen oder Finger weg? - SAP nach den Zahlen: Das raten jetzt die Analysten!
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Spürbare Erleichterung: SAP legt nach Zahlen zu

    Nach einer desaströs verlaufenen Ergebnispräsentation im vergangenen Quartal, dem Beginn des Iran-Krieges und wochenlanger KI-Angst notierte die SAP-Aktie gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mit einem Minus von mehr als einem Drittel.

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    Das hohe Indexgewicht der Walldorfer führte dazu, dass das Papier ein Klotz auch am Bein des DAX war, der im Unterschied zu seinen US-Pendants weiter auf ein neues Allzeithoch wartet.

    Am Donnerstagabend gelang endlich ein erster Befreiungsschlag. SAP präsentierte unterstützt von einem zufriedenstellenden Cloud-Wachstum ein ordentliches Quartalsergebnis und enttäuschte im Unterschied zu seinem Mitbewerber ServiceNow am Tag zuvor nicht mit einem schwachen Ausblick. So gelang der Aktie am Freitag ein Plus von knapp 5 Prozent.

    Viel Lob für den gelungen Jahresauftakt ...

    Ungeachtet dieser ersten Erholung ist die Bilanz der Aktie mit einem Minus von fast 40 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr vernichtend. Auch technisch ist die Ausgangslage aufgrund der unmittelbaren Nähe zu neuen Mehrjahrestiefs (und damit neuen Verkaufssignalen) fragil.

    Umso wichtiger könnten daher nun die Einschätzungen der Analystinnen und Analysten sein, die nicht selten kursbewegende Wirkung entfalten. Am Freitag äußerten sich bereits einige von ihnen. 

    Goldman-Sachs-Experte Mohammed Moawalla bekräftigte seine Kaufempfehlung und hielt an seinem Kursziel von 260 Euro fest. Er hob insbesondere den aus Cloudverträgen zu erwartenden Umsatz hervor, der besser als erwartet ausgefallen sei. Ähnlich äußerte sich auch Charles Brennan vom Research-Haus Jefferies, der die operative Stärke des Unternehmens im ersten Quartal betonte. Er ließ sein Rating mit "Kaufen" unverändert und bekräftigte sein Kursziel von 230 Euro.

    Im Zentrum der Einschätzungen von Barclays sowie der UBS standen ebenfalls die Cloud-Erlöse und insbesondere den noch abzuarbeitenden Backlog (Current Cloud Backlog), der in den kommenden 12 Monaten für eine Wachstumsbeschleunigung sorgen könne. Die beiden Analysten Sven Merkt und Michael Briest hoben außerdem positiv hervor, dass sich das Management ausführlich Zeit genommen habe, die KI-Sorgen der Anlegerinnen und Anleger zu adressieren. Sie bekräftigen ebenfalls ihre Kaufempfehlungen mit den Kurszielen 220 und 205 Euro.

    ... doch noch ist nicht jeder überzeugt

    Deutlich vorsichtiger äußerte sich hingegen Toby Ogg von JP Morgan. Er hob zwar ebenfalls hervor, dass der Current Cloud Backlog besser als erwartet ausgefallen sei, zeigte sich aber irritiert über das Wachstumsziel, das nun nur noch einen Anstieg auf Vorjahresniveau, aber keine Beschleunigung vorsehe. Er hielt mit einem Kursziel von 175 Euro an seiner neutralen Einschätzung fest.

    Unverändert kritisch schätzt die DZ Bank die Lage der Walldorfer ein. Experte Armin Kremser ließ seine Verkaufsempfehlung unverändert und senkte sein Kursziel sogar von zuvor 150 auf jetzt 130 Euro. SAP sei zwar gut in das Jahr gestartet, er erwartet jedoch, dass sich das Cloud-Wachstum im weiteren Jahresverlauf verlangsamen werde. Mit Blick auf die Bewertung sei die Aktie trotz der bereits erlittenen Kursverluste noch immer kein Schnäppchen.

    Im Mittel wird SAP mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Als fairer Wert der Aktie werden durchschnittlich 219,57 Euro genannt, das entspricht gegenüber dem Kurs am Freitag einer Upside von 49,1 Prozent.

    SAP

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460Indikator:SMA 50 Tage
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    Verkaufsdynamik lässt nach, Bodenbildung schreitet voran

    Übergeordnet befindet sich die SAP-Aktie weiterhin einem Abwärtstrend. Im Bereich zwischen den jüngsten Tiefs und 145 Euro ist jedoch eine Bodenbildung zu erkennen. Die könnte mittelfristig eine Erholung einleiten, sofern sich das Gesamtmarktumfeld nicht erneut verschlechtert und SAP keine weiteren Enttäuschungen liefert.

    Die schwachen technischen Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass noch kein Kaufdruck herrscht. Das erste prozyklische Kaufsignal – das Überwinden der 50-Tage-Linie bei 158,23 Euro – ist noch ein gutes Stück entfernt. Hier muss also noch einiges an Wiederaufbauarbeit geleistet werden. Erste bullishe Divergenzen, die eine Trendwende begleiten könnten, liegen aber bereits vor.

    Fazit: Man kann hier investiert sein, muss es aber nicht

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung finden sowohl Kritiker als auch Befürworter der Aktie Argumente. Das für 2026 geschätzte KGV von 21,1 ist im historischen Vergleich niedrig. Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,7 überzeugt vor allem im Direktvergleich mit dem Erzrivalen Oracle, der auf ein EV/EBITDA-Verhältnis von 17,3 kommt.

    Gleichzeitig lässt das Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich größere Sprünge kaum zu, erst recht nicht in einem von Unsicherheiten und hohen Investitionskosten für Cloud- und KI-Kapazitäten geprägten Umfeld. Die Kursentwicklung der kommenden Wochen und Monaten dürfte volatil und die Aktie ein Spielball des Sentiments bleiben, bis sich die Visibilität hinsichtlich der Softwarebranche wieder verbessert hat. Ein antizyklischer Einstieg ist denkbar, drängt sich aber nicht unmittelbar auf.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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