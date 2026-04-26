🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 17/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 17/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Öl-Stopp über Druschba: Was wird aus dem Kasachstan-Öl für Deutschland?


    Kasachisches Öl fällt im Mai über die russische Druschba-Pipeline aus, Deutschland muss umplanen. Hinter dem Stopp stehen wohl Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.417,82€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.262,76€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der nächste Rückschlag für Nel ASA: Aufträge brechen um 73 Prozent ein


    Norwegens Wasserstoffkonzern Nel meldet einen historisch schwachen Auftragseingang. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Stabilisierungssignale. Die Aktie gerät am Mittwoch unter die Räder.

    Hormus-Schock: Warum Indien plötzlich massiv auf Russland setzt


    Indiens Ölimporte brechen ein, doch Russland springt massiv ein. Warum der Hormus-Schock den globalen Ölmarkt jetzt neu ordnen könnte.

    Mercedes-Benz mit Verkaufssignal: Aktie jetzt aus dem Depot schmeißen?


    Bei der Aktie von Fahrzeughersteller Mercedes-Benz ist es zu einem technischen Verkaufssignal gekommen. Was das für Anlegerinnen und Anleger jetzt bedeutet.

    Diese Langweiler-Aktie ist ein Dividenden-König!


    Jeder kennt die Produkte des Konsum-Riesen Procter & Gamble. Ein Blick ins eigene Badezimmer dürfte da genügen. Und: Seit 136 Jahren schüttet das Unternehmen Dividende aus!

    ServiceNow crasht 14 Prozent: Dieses Detail schockt Anleger


    ServiceNow schlägt beim Gewinn die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Trotzdem rauscht die Aktie 14 Prozent ab. Der Grund: Der Krieg im Iran hat einen negativen Einfluss auf die Einnahmen aus Abonnements.

    Nicht Rheinmetall: Rüstungsaktie mit 32 % mehr Gewinn – kaum ein Anleger zuckt


    32 Prozent mehr operativer Gewinn, bessere Zahlen als erwartet und zweistelliges Wachstum in allen Sparten: Saab hat stark abgeliefert. Doch die Aktie gibt leicht nach – Anleger bleiben erstaunlich gelassen.

    Da ist die erste große Enttäuschung: KI-Wert Vertiv bricht nach Zahlen ein!


    Der Ausrüster von Datenzentren Vertiv hat die Erwartungen des Marktes nur teilweise erfüllen können. Die Anteile gerieten vorbörslich stark unter Druck.

    Der stille KI-Gewinner: Texas-Instruments-Aktie geht durch die Decke


    Texas Instruments überrascht mit einem Ausblick weit über den Analystenerwartungen. Das Branchen-Urgestein zeigt, dass nicht nur KI-Chiphersteller vom Datenzentrum-Boom profitieren.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 17/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     