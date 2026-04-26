Top-Artikel der Kalenderwoche 17/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Kasachisches Öl fällt im Mai über die russische Druschba-Pipeline aus, Deutschland muss umplanen. Hinter dem Stopp stehen wohl Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Norwegens Wasserstoffkonzern Nel meldet einen historisch schwachen Auftragseingang. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Stabilisierungssignale. Die Aktie gerät am Mittwoch unter die Räder.

Indiens Ölimporte brechen ein, doch Russland springt massiv ein. Warum der Hormus-Schock den globalen Ölmarkt jetzt neu ordnen könnte.

Bei der Aktie von Fahrzeughersteller Mercedes-Benz ist es zu einem technischen Verkaufssignal gekommen. Was das für Anlegerinnen und Anleger jetzt bedeutet.

Jeder kennt die Produkte des Konsum-Riesen Procter & Gamble. Ein Blick ins eigene Badezimmer dürfte da genügen. Und: Seit 136 Jahren schüttet das Unternehmen Dividende aus!

ServiceNow schlägt beim Gewinn die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Trotzdem rauscht die Aktie 14 Prozent ab. Der Grund: Der Krieg im Iran hat einen negativen Einfluss auf die Einnahmen aus Abonnements.

32 Prozent mehr operativer Gewinn, bessere Zahlen als erwartet und zweistelliges Wachstum in allen Sparten: Saab hat stark abgeliefert. Doch die Aktie gibt leicht nach – Anleger bleiben erstaunlich gelassen.

Der Ausrüster von Datenzentren Vertiv hat die Erwartungen des Marktes nur teilweise erfüllen können. Die Anteile gerieten vorbörslich stark unter Druck.

Texas Instruments überrascht mit einem Ausblick weit über den Analystenerwartungen. Das Branchen-Urgestein zeigt, dass nicht nur KI-Chiphersteller vom Datenzentrum-Boom profitieren.