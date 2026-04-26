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    Podcast Glaser & Spang

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    Metzler Konferenz 2026: 2G Energy, Ernst Russ, Süss Microtec & Vossloh im Fokus

    Mit über 110 institutionellen Investoren, 36 Unternehmen und mehr als 250 Meetings zählt sie inzwischen zu den relevantesten Formaten im Small- & Mid-Cap-Bereich.

    Podcast Glaser & Spang - Metzler Konferenz 2026: 2G Energy, Ernst Russ, Süss Microtec & Vossloh im Fokus

    In dieser Folge analysieren Volker Glaser und Lukas Spang die wichtigsten Eindrücke von der Metzler Small Cap Konferenz in Frankfurt. Mit über 110 institutionellen Investoren, 36 Unternehmen und mehr als 250 Meetings zählt sie inzwischen zu den relevantesten Formaten im Small- & Mid-Cap-Bereich.

     

    Überraschend: Trotz geopolitischer Unsicherheiten (Iran, Energie, Lieferketten) zeigen sich viele Unternehmen operativ robust. Nur wenige berichten bislang von konkreten Auswirkungen – ein spannender Kontrast zur hohen Unsicherheit am Markt.

     

    Im Fokus stehen zahlreiche Einzeltitel aus unterschiedlichen Sektoren:

    ◾MLP überzeugt mit stabilem Geschäftsmodell, starkem Asset Management (Feri) und zusätzlichem Potenzial durch das Altersvorsorgedepot.

    ◾Elmos bleibt operativ stark, mit Fantasie rund um Kapitalallokation und mögliche strategische Optionen.

    ◾PVA TePla und Süss MicroTec profitieren weiter vom Halbleiter- und KI-Boom, wobei Bewertung und Zyklik zunehmend diskutiert werden.

    ◾2G Energy entwickelt sich zum klaren Profiteur des Datacenter-Trends – mit möglichem „Gamechanger“-Potenzial durch Großaufträge.

    ◾Basler überrascht mit starkem Momentum durch Datacenter-Anwendungen.

    ◾Eckert & Ziegler punktet mit strukturellem Wachstum im Radiopharma-Bereich.

    ◾Weitere Themen: Tonies, Innoscripta, Hornbach, Vossloh, Pfisterer sowie Chancen im Software-Sektor.

     

    Zentrale Diskussion: Bewertung vs. Wachstum. Während KI- und Halbleiterwerte stark gelaufen sind, bieten Software- und ausgewählte Nebenwerte zunehmend Chancen – allerdings mit erhöhter Sensitivität gegenüber Enttäuschungen.

     

    Abschließend: Die meistgefragten Aktien der Konferenz waren u.a. 2G Energy, Vossloh und Süss MicroTec. Überraschend positiv fiel das Feedback zu Ernst Russ aus.

     

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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