Nach AMD- und Intel-Mega-Rallye: Jetzt ist die Zeit für diese Aktie gekommen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Qualcomm

Der KI-Trade hat sich in der vergangenen Woche mit aller Macht zurückgemeldet. Vor allem die Aussichten für die Halbleiterbranche elektrisierten Anlegerinnen und Anleger, nachdem ausgerechnet Intel, das in den vergangenen Jahren als technologisch und finanziell abgehängter Verlierer der Branche galt, ein Ergebnis deutlich über den Erwartungen des Marktes und einen noch stärkeren Ausblick für das kommende Quartal vorgelegt hat.

Am Freitag kletterten Technologiewerte angeführt von Chip-Aktien auf ein weiteres Allzeithoch mit Intel und Erzrivale AMD als den Anführern des Höhenfluges. Nachdem zuerst Grafikbeschleuniger (GPUs) als Triebfeder des Booms galten und es in den vergangenen Quartalen zu einer Angebotskrise bei Speicherchips gekommen ist, wird nach Aussagen von Lip-Bu Tan, CEO von Intel, darauf gewettet, dass CPUs der nächste Flaschenhals des Rechenzentrenbooms werden könnten, da diese bislang stärker als gedacht für Inferenzmodelle und agentische KI benötigt werden könnten.

Steht die Qualcomm-Aktie jetzt vor einer Neubewertung?

Im Windschatten von AMD und Intel hat sich ein weiterer, von vielen Investoren abgeschriebener Halbleiterwert eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Spezialist für sogenannte System-on-Chips (integrierte Schaltungen) und Kommunikationshalbleiter (wie Breitbandmodems) Qualcomm legte um 11,1 Prozent zu und erwischte damit den besten Handelstag seit vergangenem Herbst.

Zwar ist Qualcomm der Verteilung seiner Erlöse nach noch immer stark vom Verkauf von Halbleitern für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets) abhängig, wo die Verkaufszahlen aufgrund stark gestiegener Speicher- und Gerätepreise unter Druck stehen. Doch das Unternehmen hat längst eigene CPUs entwickelt – deren Verkaufspreise könnten jetzt stark steigen, wenn sich AMD und Intel zugunsten ihres Datencenter-Geschäfts aus dem Endverbrauchermarkt zurückziehen sollten (so wie das beispielsweise Micron im Speichergeschäft bereits getan hat). Das bietet die Chance für eine Neubewertung der Aktie.

Qualcomm Chartsignale

Korrektiver Abwärtstrend: Nach einem Blow-Off-Top im vergangenen Herbst befindet sich die Aktie in einer monatelangen Verkaufsbewegung.

Nach einem Blow-Off-Top im vergangenen Herbst befindet sich die Aktie in einer monatelangen Verkaufsbewegung. Doppelboden: Im Bereich von 125 US-Dollar ist ein Zweifachboden entstanden. Dieser diente als Ausgangspunkt für die jüngste Erholung.

Im Bereich von 125 US-Dollar ist ein Zweifachboden entstanden. Dieser diente als Ausgangspunkt für die jüngste Erholung. Prozyklische Kaufsignale: Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie und einem Crossing im MACD hat Qualcomm gleich zwei prozyklische Kaufsignale geliefert.

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie und einem Crossing im MACD hat Qualcomm gleich zwei prozyklische Kaufsignale geliefert. Chance auf Trendwende: Dank der erheblichen Verbesserungen im Chart besteht jetzt die Chance auf eine Trendwende und fortgesetzte Kursgewinne.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 27.04.2021 bis 27.04.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Darum könnte Qualcomm jetzt vor einer Neubewertung stehen

In den vergangenen Jahren hat sich Qualcomm stark darum bemüht, seine Abhängigkeit von Halbleiterprodukten für mobile Endgeräte zu reduzieren – vor allem nachdem Apple, einer der wichtigsten Kunden des Unternehmens, angekündigt hatte, an der Entwicklung eigener Breitbandmodems zu arbeiten.

Dieses Vorhaben ist, wie der hochvolatile Seitwärtstrend anzeigt, nur bedingt gelungen. Die Erlöse blieben trotz Fortschritten insbesondere im Automotive-Segment stark abhängig von den weltweiten Smartphone-Verkäufen, welche nach dem Ende des Corona-Booms stagnierten. Das schlug sich auch in der Geschäftsentwicklung von Qualcomm nieder. Erst im vergangenen Vierteljahr war es Qualcomm gelungen, ein Ergebnis über dem Niveau des Rekordquartals Q4 2022 vorzulegen.

Auf die KI-Begeisterung folgte erstmal eine Halbierung …

Im vergangenen Herbst sorgte das Unternehmen zwischenzeitlich mit der Ankündigung für Begeisterung, in den Markt für Grafikbeschleuniger (GPUs) einzusteigen, die vor allem für das Training von KI-Modellen benötigt werden.

Die Aktie erzielte einen der besten Handelstage ihrer Geschichte, konnte die Gewinne aber nicht halten – die Speicherkrise ließ sinkende Hardwareverkäufe und damit eine Schwäche im Kerngeschäft von Qualcomm befürchten. Das führte in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem Abwärtstrend gegen den sonst sehr starken Branchentrend.

Im Bereich des 52-Wochen-Tiefs zwischen 120 und 125 US-Dollar zeigten sich dann Anfang April doch die ersten Käuferinnen und Käufer. Damit konnte nach überverkauften Zuständen der Aktie und bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren ein Doppelboden etabliert werden. Dieser diente nun als Ausgangspunkt für die jüngste Erholung.

… doch jetzt gewinnt die Trendwende technisch an Fahrt

Dank der starken Performance am vergangenen Freitag gelang der Qualcomm-Aktie ein erstes, starkes Kaufsignal: Die 50-Tage-Linie konnte per Gap-Up zurückerobert werden. Gleichzeitig verbesserte sich der Trendstärkeindikator MACD auf Tageskursbasis über die Nulllinie. Damit zeigt er einen neuen Aufwärtstrend der Aktie an, die nun mit trendbegleitend verbesserten technischen Indikatoren über viel Rückenwind für einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie verfügt.

Kann auch diese nachhaltig überwunden werden, dürfte die Trendwende der Aktie endgültig an Fahrt aufnehmen – und das Verkaufssignal von Ende Februar (Death Cross der gleitenden Durchschnitte) neutralisiert werden. Für ein mittelfristiges Gelingen dieses Kurswechsels spricht, dass der MACD seine Signallinie auf Wochenkursbasis überwinden konnte und damit Entspannung im Abwärtstrend der zurückliegenden Monate anzeigt. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich von Schwäche bereits in den neutralen bis leicht positiven Bereich verbessern können.

Um die jüngsten Fortschritte nicht zu gefährden, sollte die Aktie jedoch nicht mehr nachhaltig unter die 50-Tage-Linie fallen. Ein Rücksetzer, um die offene Kurslücke zu schließen, wäre in Ordnung. Das Unterschreiten jedoch nicht, da sonst auch der Doppelboden als Ausgangsbasis für eine mögliche Trendwende gefährdet wäre.

So günstig sind aktuell nur wenige Halbleiterwerte zu haben

Mit Blick auf die Bewertung ist Qualcomm eines der gegenwärtig günstigsten Halbleiterunternehmen. Für 2026 steht ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 zu Buche, für 2027 ist ein KGVe von 13,5 eingepreist – die Schätzungen rechnen mit einer stagnierenden Gewinnentwicklung was zunächst ein wenig attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 3,16 zur Folge hat.

Dafür kann Qualcomm neben dem KGV, wo die Aktie gegenüber dem Branchendurchschnitt von 23,9 mit einem Abschlag von fast 44 Prozent gehandelt wird, vor allem auch beim EV/EBITDA-Verhältnis sowie bei seiner Cash-Conversion glänzen. Das EV/EBITDA-Verhältnis liegt nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Nettoverschuldung von knapp 3,0 Milliarden US-Dollar bei 10,5 und damit um rund ein Viertel unter dem Wert der Vergleichsgruppe. Beim Verhältnis von Kurs zu Cashflow kommt Qualcomm auf 10,95. Das entspricht nicht nur einer Cashflow-Rendite von 9,1 Prozent, sondern auch einem Discount von rund 40 Prozent gegenüber den Mitbewerbern.

Gleichzeitig gehört das Unternehmen zu einem der fleißigsten Dividendenzahler der Halbleiterbranche. Gegenwärtig winkt eine Ausschüttungsrendite von 2,47 Prozent, was um mehr als das Doppelte über dem Branchendurchschnitt von 1,13 Prozent liegt. Qualcomm zahlt bereits seit 22 Jahren eine ununterbrochen steigende Dividende – in nur drei Jahren darf sich der Konzern zum Kreis der Dividendenaristokraten zählen. In den vergangenen 10 Jahren ist die Ausschüttung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 Prozent gestiegen. Das schlägt die Inflation deutlich.

Steigt die Aktie weiter, droht die Wall Street überrumpelt zu werden

An der Wall Street zeigen sich Analystinnen und Analysten reserviert gegenüber der Aktie von Qualcomm. Bei insgesamt 36 Einschätzungen dominieren die neutralen Bewertungen mit 24 Nennungen. Auf der Seite der Optimisten stehen acht Empfehlungen zum Kaufen, auf der Seite der Pessimisten wiederum zwei Bewertungen zum Reduzieren und zwei zum Verkaufen von Positionen.

Im Mittel wird für die Aktie ein fairer Wert von 150,10 US-Dollar genannt. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einem Aufwärtspotenzial von 0,8 Prozent. Nach dem Willen von Piper Sandler, dem gegenwärtig zuversichtlichsten Research-Haus, ist Qualcomm bei 200 US-Dollar fair bewertet. Das spricht für ein Potenzial von 34,2 Prozent. Bei Seaport Research Partners hingegen befürchtet man aufgrund von schwachen Geräteverkäufen anhaltende Kursverluste und einen Rückgang auf 100 US-Dollar.

Qualcomm auf einen Blick

ISIN: US7475251036

US7475251036 Börsenwert: 158,82 Milliarden US-Dollar

158,82 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,47 Prozent

2,47 Prozent KGVe 2026: 13,4

13,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 150,10 US-Dollar

150,10 US-Dollar Aufwärtspotenzial: 0,8 Prozent

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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