Schütze wollte Trump und Regierungsmitglieder töten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt wertet den Angriff auf das Gala-Dinner in Washington als Mordversuch an Präsident Donald Trump. Das Dinner sei von einem Verrückten gekapert worden, "der versuchte, den Präsidenten zu ermorden und so viele hochrangige Vertreter der Trump-Regierung wie möglich zu töten", teilte Leavitt auf X mit.

Leavitt, die auch auf der Ehrentribüne saß, sei mit Trump und First Lady Melania in Sicherheit gebracht worden. "Präsident Trump war wahrlich furchtlos, aber wie er gestern Abend sagte, muss diese politische Gewalt ein Ende haben."