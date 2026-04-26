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    Trump

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    Im neuen Ballsaal wäre das nicht passiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sieht Schüsse als Bestätigung für Ballsaalbau
    • Angreifer stürmte Galahotel durch Sicherheitsschleuse
    • Berufungsgericht erlaubte Weiterbau während Rechtsstreit
    Trump - Im neuen Ballsaal wäre das nicht passiert
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht die Schüsse bei einem Gala-Dinner mit ihm in Washington als weitere Bestätigung für den umstrittenen Bau eines Ballsaals am Weißen Haus. "Mit dem derzeit am Weißen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert", teilte Trump mit. "Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden!"

    Bei dem Dinner mit der Hauptstadtpresse in einem Hotel in Washington am Samstagabend (Ortszeit) war ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht.

    Was dort passiert sei, sei genau der Grund, warum jeder Präsident der vergangenen 150 Jahre auf dem Bau eines solchen Ballsaals bestanden habe, behauptete Trump. Der Republikaner hatte den historischen Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen und will stattdessen einen riesigen Ballsaal errichten lassen. Bürger und Denkmalschützer liefen gegen das Vorhaben Sturm.

    Nach einer Klage von Denkmalschützern stoppte ein Richter vor wenigen Wochen vorübergehend den Bau. Schon damals sagte Trump, der Saal diene auch der Sicherheit des Präsidenten. Nach Entscheidung eines Berufungsgerichts von Mitte April dürfen die Bauarbeiten vorerst weitergehen, während die juristische Auseinandersetzung weiterläuft.

    Am Sonntag schrieb Trump weiter: "Er ist zwar wunderschön, verfügt aber über die höchsten Sicherheitsstandards, die es gibt, und darüber hinaus gibt es keine Räume darüber, in die ungesicherte Personen strömen könnten, und er befindet sich hinter den Toren des sichersten Gebäudes der Welt, dem Weißen Haus."/bf/DP/he






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