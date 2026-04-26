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    Trump

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    Manifest des Schützen zeigt antichristliche Haltung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sagt Schütze habe antichristliche Ansichten
    • Bewaffneter stürmte Gala, Schüsse, Trump geschützt
    • Ermittler vermuten Ziel auf Regierungsmitglieder
    Trump - Manifest des Schützen zeigt antichristliche Haltung
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Schütze bei einem Gala-Dinner in Washington hat US-Präsident Donald Trump zufolge antichristliche Ansichten. "Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst. Das steht fest, er hasst Christen", sagte Trump dem Sender Fox News. Nähere Angaben zu dem Schriftstück machte der Präsident nicht. Trump bezeichnete den Angreifer als "verrückten Typen." Familienmitglieder hätten zu den antichristlichen Ansichten sogar Angaben bei den Sicherheitsbehörden gemacht.

    Bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse war am Samstagabend (Ortszeit) ein schwer bewaffneter Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht.

    Das Motiv des Verdächtigen sei Teil der Ermittlungen, hatte Justizminister Todd Blanche zuvor mitgeteilt. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der Schütze Mitglieder der Trump-Regierung ins Visier genommen hatte, so Blanche./jcf/DP/he





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    Trump Manifest des Schützen zeigt antichristliche Haltung Der Schütze bei einem Gala-Dinner in Washington hat US-Präsident Donald Trump zufolge antichristliche Ansichten. "Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst. Das steht fest, er hasst Christen", sagte Trump dem Sender Fox News. …
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