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    Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares dürfte dieses Jahr weiter an Amaneos festhalten
    • Exit laut Management in ungefähr ein bis zwei Jahren
    • Steigender Ölpreis verteuert Kunststoffe und belastet
    Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares dürfte in diesem Jahr noch am Autozulieferer Amaneos festhalten. "Wir sind vom Bauchgefühl noch ein gutes Jahr bis zwei Jahre von einem Exit entfernt", sagte Vorstandsmitglied Johannes Laumann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Im Großteil sei man zwar mit der Entwicklung zufrieden, an einer Stelle laufe es aber nicht gut. Durch eine Reihe von Makrofaktoren sei Amaneos "nicht so schnell vorangekommen, wie ich das vielleicht vor zwei, drei Jahren erwartet hätte", sagte Laumann weiter. Nun steige auch noch der Ölpreis an, was Kunststoffe verteuere.

    Neben einem Börsengang ist auch ein Verkauf von Amaneos möglich. Der Ausstieg ist "für mich nach wie vor ein Dual Track", so der Manager. Mutares hatte den Autozulieferer 2023 aus drei Unternehmen geschmiedet, die der Investor in den vorangegangenen Jahren erworben hatte. Der Zeitplan war damals, das Unternehmen binnen zwei Jahren börsenreif zu machen und dann ein gutes Zeitfenster für den Gang aufs Parkett abzuwarten. Es sollte "der nächste große Börsengang der Mutares" werden, hatte Laumann damals angekündigt./he

    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -8,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 529,22 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +56,78 %/+99,15 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Mutares: Kursrutsch nach Kapitalerhöhung und Nachkäufe bei rund 23,25€; gemischte Shortseller-Aktivität; Exits (rund 100 Mio€) als zentrales Fundament für Cashflow und Ergebnis; mögliche Teilverwendung der KE bei Zielverfehlung; Dividenerwartung ~2€; uneinheitliche Erwartungen an kurzfristige Reaktion des Geschäftsberichts; Kursziele um 20€ oder darunter werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

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