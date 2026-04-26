Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten
- Mutares dürfte dieses Jahr weiter an Amaneos festhalten
- Exit laut Management in ungefähr ein bis zwei Jahren
- Steigender Ölpreis verteuert Kunststoffe und belastet
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares dürfte in diesem Jahr noch am Autozulieferer Amaneos festhalten. "Wir sind vom Bauchgefühl noch ein gutes Jahr bis zwei Jahre von einem Exit entfernt", sagte Vorstandsmitglied Johannes Laumann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Im Großteil sei man zwar mit der Entwicklung zufrieden, an einer Stelle laufe es aber nicht gut. Durch eine Reihe von Makrofaktoren sei Amaneos "nicht so schnell vorangekommen, wie ich das vielleicht vor zwei, drei Jahren erwartet hätte", sagte Laumann weiter. Nun steige auch noch der Ölpreis an, was Kunststoffe verteuere.
Neben einem Börsengang ist auch ein Verkauf von Amaneos möglich. Der Ausstieg ist "für mich nach wie vor ein Dual Track", so der Manager. Mutares hatte den Autozulieferer 2023 aus drei Unternehmen geschmiedet, die der Investor in den vorangegangenen Jahren erworben hatte. Der Zeitplan war damals, das Unternehmen binnen zwei Jahren börsenreif zu machen und dann ein gutes Zeitfenster für den Gang aufs Parkett abzuwarten. Es sollte "der nächste große Börsengang der Mutares" werden, hatte Laumann damals angekündigt./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -8,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,43 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 529,22 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +56,78 %/+99,15 % bedeutet.
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Die Aktie wird noch eine Weile im Sonderangebot bleiben. Der Geschäftsbericht wird nur geringen Einfluß auf den Kurs haben. Rahmendaten und Dividende sind so gut wie bekannt.
Wenn man in die Zukunft und sich den Cashflow für 2026 anschaut ist klar, bis Q2 ist Mutares ausreichend finanziert (auch ohne KE) bis zum Jahresende26 fehlen noch Exits in Größenordnung 100Mio für ein vorzeigbares Ergebnis. Für ein gutes Ergebnis etwas mehr. Falls diese 100Mio nicht erreicht werden, wird die KE, zumindest teilweise, nicht so verwendet, wie Mutares es bei der Ankündigung gesagt hat. Das ist keine Spekulation, sondern betriebswirtschaftlich und mathematisch zwangsläufig. Warum? Darum: Die Ausgaben der Holding sind gut bekannt. (laufende Kosten, Anleihezinsen, Dividende, Anleiheteilrückzahlung und weitere sonstige). Die Einnahmen bestehen aus Consulting, Zinseinnahmen, Gewinnabführungen und EXITS. Exits machen bekanntermaßen den Großteil aus. Exits sind entscheidend, aber leider stark variabel und nicht kontinuierlich.
Diese Rechnung (Cash) ist einfach und passt auf einen Bierdeckel.
Exits sind es, die den Kurs bewegen. Mutares ist nun mal Exit getrieben.
Jetzt gibt es hier 2 Lager, die einen sehen die Exits als garantiert, die anderen ignorieren sie und lassen sie in der Rechnung komplett weg. Die Realität liegt in den Szenarien dazwischen. Da ist noch viel Spielraum für Optimismus oder Pessimismus.
Zum Geschäftsmodell gehören natürlich Zukäufe für das Wachstum, aber die haben nur geringen und zeitverzögerten Einfuß auf den Kurs. Bestes Beispiel, Sabig ETP. Der größte Deal aller Zeiten für Mutares (2300Mio Umsatz), zwar noch nicht vollzogen, bisher ohne jegliche Kursrelevanz, wie auch die weiteren bekanntgegebenen Einkäufe (mit 570Mio Umsatz, doppelt so hoch wie die Umsätze der bisherigen Exits). Wenn die sich, über die Zeit, nicht gut entwickeln, werden sie nicht zu profitablen Exits und dann, siehe Rechnung oben. Wenn sie sich gut entwickeln, regnet es Geld.
Für das momentane Exit Potential (2026/27) reicht ein Blick in das derzeitige Portfolio, ggf. über den Geschäftsbericht nächste Woche. (Segmentberichte und „Reifegrade“) Für 2026 sind noch 6-7 Monate Zeit für Verkäufe. Könnte klappen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Meinen(!) Erfahrungswerten zu Kapitalerhöhungen nach gibt es vier wesentliche Parameter, an denen sich die Qualität einer Kapitalerhöhung, und damit unterliegend das Marktstanding der sie durchführenden Firma ablesen läßt:
Info? In diesem Post? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif Das stand alles in der Meldung (kursiv), der Rest ist frei interpretierte, wenig originelle Stimmungsmache. So schaut‘s aus!