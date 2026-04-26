Platin unter Druck – Die 2.000-Dollar-Marke wird zur Nagelprobe

Der Platin-Future zeigte sich in der vergangenen Woche deutlich schwächer und verlor 4,38 %. Der Future schloss bei 2.021 US-Dollar pro Unze und damit nur knapp über der wichtigen psychologischen Marke von 2.000 US-Dollar. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen war diese Korrektur zwar spürbar, verändert das übergeordnete Bild bislang jedoch noch nicht grundlegend.



Belastet wurde der Markt vor allem durch das schwierigere Umfeld für Edelmetalle insgesamt. Die erneuten Spannungen im Nahen Osten, insbesondere rund um die Straße von Hormus, haben die Energiepreise stark steigen lassen und damit Inflationsängste sowie Erwartungen längerer hoher Zinsen verstärkt. Genau dieses Umfeld belastet zinssensitive Edelmetalle wie Platin kurzfristig deutlich.



Zusätzlich rücken in der kommenden Woche zahlreiche Notenbanksitzungen in den Fokus. Vor allem die Entscheidungen der Fed und der EZB werden entscheidend sein. Aussagen zu Inflation, Energiepreisen und Zinsperspektiven dürften direkte Auswirkungen auf Gold, Silber, Platin und Palladium haben. Gerade in einem so sensiblen Umfeld können bereits kleine Änderungen in der Kommunikation starke Marktreaktionen auslösen.



Trotz der schwächeren Woche bleibt das strukturelle Fundament für Platin weiterhin konstruktiv. Das Angebot bleibt eng, da die Produktion stark auf Südafrika und Russland konzentriert ist. Hohe Energiekosten, alternde Minenstrukturen und geopolitische Risiken begrenzen das Wachstum auf der Angebotsseite weiterhin deutlich. Recycling verbessert sich zwar, reicht aber nicht aus, um die strukturelle Angebotsknappheit vollständig auszugleichen.



Auch die COT-Daten bestätigen das positive Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen erneut weiter ausgebaut und hält aktuell 20.536 Kontrakte auf der Long-Seite. Das ist eine klare bullische Positionierung und spricht dafür, dass institutionelle Investoren weiterhin auf höhere Preise setzen.



Saisonal bleibt das Timing ebenfalls unterstützend. Platin gehört zu den wenigen Metallen, die bis Ende Mai historisch noch gute Chancen auf Stärke haben. Das macht die aktuelle Korrektur eher zu einer normalen Konsolidierung innerhalb eines konstruktiven Setups.



Technisch bleibt die Zone um 2.000 US-Dollar nun entscheidend. Solange diese Marke verteidigt wird, bleibt das bullische Gesamtbild intakt.



Fazit:



Die schwächere Woche im Platin-Future ist vor allem als Rücksetzer innerhalb eines weiterhin konstruktiven Gesamtbildes zu sehen. Die starke Long-Positionierung im Managed Money, die strukturell enge Angebotslage und die positive Saisonalität bis Ende Mai sprechen weiterhin für den Markt. Kurzfristig bleiben Fed, EZB und der Nahost-Konflikt die entscheidenden Treiber. Solange Platin die Marke von 2.000 US-Dollar verteidigt, bleibt das Setup für uns weiterhin klar auf der Long-Seite interessant.

