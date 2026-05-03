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    Carsten Stork

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    Platin hält Schlüsselmarke – strukturelle Unterstützung trotz kurzfristiger Schwäche

    Der Platinum Future zeigte in der vergangenen Woche eine leicht schwächere Entwicklung und verlor -0,98 % auf 2.000,7 US-Dollar pro Unze. Damit bewegt sich der Markt weiterhin direkt an der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Trotz …

    Carsten Stork - Platin hält Schlüsselmarke – strukturelle Unterstützung trotz kurzfristiger Schwäche
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Platinum Future zeigte in der vergangenen Woche eine leicht schwächere Entwicklung und verlor -0,98 % auf 2.000,7 US-Dollar pro Unze. Damit bewegt sich der Markt weiterhin direkt an der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Trotz des leichten Wochenminus ist diese Stabilität auf diesem Niveau als konstruktiv zu werten, da der Markt die zentrale Unterstützungszone bislang behaupten kann.

    Ein wesentlicher stabilisierender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin eine solide Long-Position von rund 18.550 Kontrakten. Diese Positionierung ist strukturell unterstützend und zeigt, dass institutionelle Investoren weiterhin auf steigende Preise setzen. Im Vergleich zu anderen Industriemetallen bleibt Platin damit besser positioniert und weist eine stabilere Marktstruktur auf.

    Fundamental bleibt das Umfeld jedoch gemischt. Die veränderte Zinserwartung in den USA spielt eine wichtige Rolle. Während noch vor wenigen Monaten Zinssenkungen erwartet wurden, geht der Markt inzwischen davon aus, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben könnten, mit potenziellen Aufwärtsrisiken. Dieses Umfeld wirkt grundsätzlich belastend für Industriemetalle, da höhere Zinsen die wirtschaftliche Aktivität dämpfen können.

    Zusätzlich bleibt die industrielle Nachfrage ein Unsicherheitsfaktor. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie steigende Energiepreise erhöhen das Risiko einer konjunkturellen Abschwächung. Dies könnte die Nachfrage nach Platin kurzfristig belasten und sorgt für eine insgesamt vorsichtigere Einschätzung des Marktes.

    Ein klarer Unterschied zu anderen Metallen zeigt sich jedoch in der Saisonalität. Platin gehört aktuell zu den wenigen Industriemetallen mit positivem saisonalen Muster und hat statistisch die Chance, bis Ende Mai weiter anzusteigen. Diese saisonale Stärke kann kurzfristig stabilisierend wirken.

    Fazit:

    Platin hält sich stabil an der Schlüsselmarke. Die Kombination aus Positionierung und Saisonalität spricht für weiteres Aufwärtspotenzial bis Ende Mai.

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