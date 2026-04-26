Mais-Future: Stabile Aufwärtsbewegung – Fundamentaldaten und Saisonalität bleiben unterstützend

Der Mais-Future an der CBOT in Chicago setzte seine positive Entwicklung auch in der vergangenen Woche fort und legte weitere 1,42 % zu. Der Future schloss bei 433,5 US-Cent pro Bushel und bestätigt damit die zuletzt stabile Aufwärtsbewegung. Nach mehreren Wochen konstruktiver Preisentwicklung bleibt das Bild im Maismarkt weiterhin deutlich freundlicher als noch zu Jahresbeginn.



Fundamental bleibt das Umfeld unterstützend. Die Exportnachfrage zeigt sich robust: Die US-Exportverpflichtungen liegen aktuell bei 74,1 Millionen Tonnen und damit rund 28 % über dem Vorjahresniveau. Auch internationale Käufe, unter anderem aus Südkorea, unterstreichen die stabile globale Nachfrage.



Zusätzlich bleibt das Thema Düngemittel und Energiepreise ein wichtiger Treiber. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus sorgen weiterhin für höhere Energie- und Transportkosten. Da Mais stark von Düngemittelkosten beeinflusst wird, kann dies die Produktionsseite belasten und die Angebotslage enger machen.



Auch wetterseitig bleibt der Markt aufmerksam. Regenprognosen in den zentralen US-Anbaugebieten könnten kurzfristig Aussaatverzögerungen verursachen, während Trockenheit in Teilen wichtiger Agrarregionen weiterhin beobachtet wird. Gerade in dieser Phase der Saison reagieren Maispreise oft sehr sensibel auf Wetterveränderungen.



Besonders bullisch bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen erneut leicht ausgebaut und hält inzwischen fast 264.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Das ist eine starke institutionelle Positionierung und zeigt, dass große Marktteilnehmer weiterhin auf steigende Preise setzen.



Auch saisonal bleibt das Setup konstruktiv. Historisch hat Mais jetzt die Chance, bis Ende Juni hinein kontinuierlich fester zu tendieren. Diese positive Saisonphase unterstützt das aktuelle technische Bild zusätzlich und macht Rücksetzer eher zu potenziellen Kaufgelegenheiten als zu Trendwarnungen.



Technisch wirkt der Markt stabil, solange die jüngsten Ausbruchslevels verteidigt werden. Die Kombination aus positiver Saisonalität, starker institutioneller Positionierung und robusten Fundamentaldaten spricht aktuell klar eher für Stärke als für größere Rückschläge.



Fazit:



Mais bleibt aktuell einer der konstruktivsten Agrar-Trades im Portfolio. Die starke Long-Positionierung des Managed Money, robuste Exportdaten und die positive Saisonalität bis Ende Juni sprechen weiterhin für steigende Kurse. Hinzu kommen Unsicherheiten bei Wetter und Düngemittelkosten, die das Angebot zusätzlich stützen können. Solange dieses Setup intakt bleibt, sehe ich Mais weiterhin klar auf der Long-Seite

