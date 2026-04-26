Weizen bleibt stark – Wetterrisiken treiben den Future weiter nach oben

Der Weizen-Future an der CBOT konnte auch in der vergangenen Handelswoche seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und legte um weitere 3,05 % zu, nachdem bereits die Vorwoche rund 3 % Plus gebracht hatte. Der Schlusskurs lag bei 616,25 US-Cent pro Bushel. Zwischenzeitlich stieg der Future sogar auf über 620 US-Cent, wurde am Freitag vom Hoch jedoch leicht abverkauft. Trotzdem bleibt das Gesamtbild klar positiv und zeigt eine stetige Aufwärtsbewegung.



Treiber bleibt vor allem die Wettersituation in den US Plains. Die anhaltende Trockenheit in Kansas, Nebraska und weiteren wichtigen Anbaugebieten sorgt weiterhin für Sorgen um die Erntequalität. Zwar werden für das Wochenende Niederschläge erwartet, doch der Markt bewertet diese bislang eher als kurzfristige Entlastung und nicht als nachhaltige Lösung des Problems. Gerade bei Winterweizen bleibt das Wetter aktuell der dominante Faktor.



Auch geopolitisch bleibt der Markt sensibel. Die Entwicklung im Nahen Osten und die damit verbundenen Schwankungen bei Energiepreisen und Düngemittelkosten wirken indirekt unterstützend auf den gesamten Agrarsektor. Gerade steigende Energiepreise erhöhen Produktionskosten und schaffen zusätzlichen Preisdruck auf Agrarrohstoffe.



Bei den COT-Daten zeigt sich, dass sich die zuvor sehr ausgeprägte Short-Position des Managed Money bereits deutlich zurückentwickelt hat. Dennoch hält das Managed Money weiterhin knapp über 25.000 Kontrakte Short. Das ist wichtig, denn damit besteht weiterhin Potenzial für zusätzliche Short-Covering-Bewegungen, falls sich die Wetterlage erneut verschärft oder neue fundamentale Belastungsfaktoren auftreten.



Saisonal sieht das Bild aktuell allerdings weniger unterstützend aus. Die nächste stärkere saisonale Aufwärtsbewegung beginnt historisch betrachtet erst wieder mit dem Start des Sommers beziehungsweise ab Juli. Kurzfristig spricht das eher für eine Konsolidierung nach dem starken Anstieg der vergangenen zwei Wochen.



Fazit:



Der Weizen-Future bleibt kurzfristig klar wettergetrieben und zeigt weiterhin Stärke. Zwei starke Wochen in Folge bestätigen, dass der Markt die Ertragsrisiken ernst nimmt. Die noch bestehende Short-Position des Managed Money kann zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen, falls neue Wetterprobleme auftreten. Saisonell ist kurzfristig etwas Vorsicht angebracht, strukturell bleibt das Setup aber interessant – insbesondere wenn die erwarteten Regenfälle nicht die erhoffte Entlastung bringen.

