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    Carsten Stork

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    South32: Deutlicher Rücksetzer nach starkem Anstieg – Fundamentales Bild bleibt stabil

    Die Aktie von South32 zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und verlor weitere 4,09 %. Der Wochenschluss lag bei 4,32 Austral-Dollar, nachdem die Aktie noch vor wenigen Wochen bis auf knapp 4,80 Austral-Dollar angestiegen war. Damit …

    Carsten Stork - South32: Deutlicher Rücksetzer nach starkem Anstieg – Fundamentales Bild bleibt stabil
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von South32 zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und verlor weitere 4,09 %. Der Wochenschluss lag bei 4,32 Austral-Dollar, nachdem die Aktie noch vor wenigen Wochen bis auf knapp 4,80 Austral-Dollar angestiegen war. Damit hat sich der Rücksetzer in den letzten Wochen deutlich ausgeweitet und ist inzwischen durchaus signifikant.

    Ein Teil dieser Bewegung ist klar dem insgesamt volatilen Marktumfeld geschuldet. Die Krise im Nahen Osten, steigende Energiepreise und höhere Unsicherheit rund um globale Lieferketten belasten insbesondere rohstoffnahe Unternehmen, auch wenn South32 operativ weiterhin solide aufgestellt bleibt.

    Die jüngsten Produktionszahlen fielen gemischt aus. Positiv hervorzuheben ist vor allem die starke Entwicklung im Aluminium- und Alumina-Bereich. Die Alumina-Produktion stieg leicht an, während Brazil Alumina mit Rekordoutput überzeugte. Auch Aluminium zeigte sich stabil, und die Cash-Generierung blieb stark. Das Unternehmen konnte seine Netto-Cash-Position im März-Quartal weiter ausbauen und liegt inzwischen wieder klar im positiven Bereich.

    Gerade höhere Preise bei Aluminium, Gold und Silber wirken aktuell unterstützend und sorgen für einen positiven EBITDA-Effekt. Analysten wie Citi sehen genau hier den wichtigsten Rückenwind für South32, während auch die solide Bilanz zunehmend positiv hervorgehoben wird.

    Belastend bleiben hingegen die schwächeren Zahlen im Bereich Kupfer, Zink und insbesondere Mangan. Vor allem wetterbedingte Probleme und operative Schwankungen sorgten hier für Enttäuschungen. RBC sprach deshalb von einem insgesamt schwächeren Quartal, auch wenn Aluminium als klarer Lichtblick herausstach.

    Zusätzlich warnt das Unternehmen selbst vor weiterem Kostendruck durch höhere Frachtkosten, steigende Rohstoffpreise und mögliche Lieferkettenprobleme infolge des Nahost-Konflikts. Genau diese Faktoren dürften kurzfristig weiter auf der Bewertung lasten.

    Technisch wird nun wichtig, ob sich die Aktie im Bereich um 4,30 Austral-Dollar stabilisieren kann. Nach dem deutlichen Rücksetzer wäre eine Bodenbildung hier wichtig, um das mittelfristig bullische Bild nicht weiter zu beschädigen.

    Fazit:

    South32 befindet sich aktuell in einer klaren Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate. Operativ bleibt das Unternehmen solide, vor allem durch starke Aluminium- und Alumina-Ergebnisse sowie eine verbesserte Cash-Position. Die Schwäche bei Mangan, Kupfer und Zink sowie höhere Kosten durch das geopolitische Umfeld sorgen jedoch kurzfristig für Gegenwind. Solange sich die Aktie oberhalb von 4,30 Austral-Dollar stabilisiert, bleibt das übergeordnete Setup für uns weiterhin konstruktiv.

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