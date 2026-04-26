Gold-Future: Schwächere Woche trotz geopolitischer Unsicherheit – Marktmechanik hat sich verändert

Der Gold-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche schwächer und verlor 2,55 %. Trotz zwischenzeitlicher Erholungsversuche blieb der Markt unter Druck und reagierte erneut anders als in klassischen Safe-Haven-Phasen. Genau das macht die aktuelle Situation so interessant.



Historisch profitierte Gold in geopolitischen Krisen meist direkt von Unsicherheit und Risikoaversion. Aktuell zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Immer wenn die Lage im Nahen Osten eskaliert, gerät Gold eher unter Druck. Der Markt fürchtet zunehmend, dass Zentralbanken in Stressphasen Goldreserven liquidieren könnten, um ihre Dollarliquidität zu stabilisieren oder Währungsreserven flexibler zu managen.



Umgekehrt reagiert Gold auf Signale möglicher Friedensgespräche oder diplomatischer Entspannung häufig mit Erholung. Genau diese inverse Reaktion war auch zuletzt zu beobachten. Nachrichten über mögliche Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen sowie das Ende der DOJ-Ermittlungen gegen Jerome Powell sorgten kurzfristig für eine Stabilisierung, da der Markt damit auch wieder leicht frühere Zinssenkungen unter einem möglichen Fed-Wechsel in Richtung Kevin Warsh einpreiste.



Diese veränderte Korrelation ist bemerkenswert. Gold verhält sich derzeit weniger wie ein klassischer Krisenschutz und stärker wie ein Markt, der zwischen Liquiditätsangst, Dollarstärke und Zinserwartungen schwankt. Steigende Energiepreise und Inflationssorgen wirken zusätzlich belastend, weil sie das Risiko länger hoher Zinsen erhöhen.



Die COT-Daten zeigen dabei erstaunlich wenig Veränderung. Das Managed Money hält weiterhin stabil rund 164.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Seit Anfang Februar hat sich diese Positionierung kaum verändert. Das spricht dafür, dass institutionelle Investoren das große strategische Bild weiterhin konstruktiv sehen, kurzfristig jedoch auf klare Trigger warten.



Saisonal wird das Umfeld nun schwieriger. Historisch tendiert Gold ab jetzt bis Ende Juli beziehungsweise Anfang August eher schwächer. Diese saisonale Phase spricht dafür, dass Rücksetzer in den kommenden Wochen eher normal als überraschend wären.



Fazit:



Die schwächere Woche bestätigt, dass Gold aktuell nicht mehr rein als klassischer Safe Haven gehandelt wird. Geopolitische Eskalation belastet kurzfristig eher über Liquiditäts- und Dollarängste, während Entspannung und Zinssenkungsfantasie unterstützend wirken. Die stabile Long-Positionierung im Managed Money zeigt jedoch, dass das strategische Vertrauen bestehen bleibt. Kurzfristig spricht die schwächere Saisonalität eher für Vorsicht, strukturell bleibt Gold jedoch weiterhin ein zentraler Baustein im Makro-Portfolio.

