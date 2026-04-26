Sojabohnen-Future: Stabile Seitwärtsphase auf hohem Niveau – Long-Setup bleibt intakt

Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und verlor lediglich 0,34 %. Der Markt schloss bei 1.161,75 US-Cent und bewegte sich damit nur leicht unter dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf sah das Bild zwischenzeitlich deutlich stärker aus: Bis Mittwoch stieg der Future im Hoch auf 1.184 US-Cent, konnte diese Gewinne jedoch nicht halten und gab zum Wochenschluss wieder nach.



Trotz dieser leichten Schwäche bleibt das Gesamtbild konstruktiv. Die Rücksetzer wirken bislang eher wie normale Gewinnmitnahmen innerhalb eines weiterhin stabilen Aufwärtstrends. Gerade nach dem starken Anstieg seit Ende Februar ist eine Konsolidierung auf diesem Niveau eher gesund als problematisch.



Fundamental bleibt das Umfeld unterstützend. Der Markt beobachtet weiterhin sehr genau die Entwicklungen rund um die US-Aussaat sowie die Ernteperspektiven in Südamerika. Regenverzögerungen in den USA und Unsicherheiten bei den globalen Angebotsstrukturen sorgen dafür, dass größere Rücksetzer bislang schnell wieder aufgefangen werden.



Auch die geopolitische Lage spielt eine wichtige Rolle. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus halten Energie- und Düngemittelpreise hoch. Gerade bei Agrarrohstoffen wie Sojabohnen wirkt das unterstützend, da steigende Inputkosten direkt auf die Produktionsseite durchschlagen können.



Besonders interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr deutliche Long-Position und ist aktuell mit 211.146 Kontrakten Long positioniert. Diese starke Positionierung besteht im Wesentlichen seit Ende Februar, also seit dem Ausbruch der neuen Eskalation im Nahen Osten, und wurde bislang nicht signifikant abgebaut. Das zeigt, dass institutionelle Investoren das bullische Setup weiterhin klar spielen.



Auch saisonal bleibt das Bild ausgesprochen positiv. Sojabohnen haben historisch eine realistische Chance, bis tief in den Sommer hinein weiter anzusteigen. Besonders auffällig ist, dass der Markt in diesem Jahr dieser positiven Saisonalität sehr sauber folgt – das ist oft ein starkes Signal.



Technisch bleibt wichtig, dass die Zone oberhalb von 1.150 US-Cent verteidigt wird. Solange das gelingt, bleibt das Long-Setup intakt und Rücksetzer wirken eher wie Kaufgelegenheiten.



Fazit:



Die vergangene Woche war bei Sojabohnen eher eine gesunde Konsolidierung als ein Warnsignal. Die starke Long-Positionierung des Managed Money, die positive Saisonalität bis in den Sommer und das stabile fundamentale Umfeld sprechen weiterhin für den Markt. Dass die Gewinne der Wochenmitte nicht gehalten wurden, ist kurzfristig normal. Solange Sojabohnen oberhalb der wichtigen Unterstützungszonen bleiben, sehen wir den Future weiterhin klar auf der Long-Seite.

