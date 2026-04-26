Global X Uranium ETF: Konsolidierung auf hohem Niveau – Uran bleibt strukturell stark

Der Global X Uranium ETF zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und schloss mit einem leichten Plus von 0,24 % bei 55,30 US-Dollar an der New York Stock Exchange. Im Wochenverlauf sah es zwischenzeitlich deutlich stärker aus: Am Donnerstag stieg der ETF bis auf fast 59 US-Dollar an, bevor zum Wochenschluss ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde.



Trotz dieser Konsolidierung bleibt das Gesamtbild für Uran weiterhin klar konstruktiv. Der Rücksetzer zum Wochenende wirkt eher wie eine normale Gewinnmitnahme nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen als eine echte Schwächephase. Der Markt bleibt strukturell fest und das Interesse institutioneller Investoren im Uransektor nimmt weiter zu.



Fundamental bleibt die Story unverändert stark. Die weltweite Renaissance der Kernenergie, der steigende Strombedarf durch Rechenzentren, KI-Infrastruktur und Elektrifizierung sowie die geopolitische Unsicherheit bei klassischen Energieträgern sorgen dafür, dass Uran strategisch deutlich an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig bleibt das physische Angebot begrenzt, während viele Produzenten ihre Förderkapazitäten nur langsam ausweiten können.



Besonders wichtig ist dabei, dass Uran kein kurzfristiger Momentum-Trade ist, sondern ein strukturelles Thema über mehrere Jahre. Die Angebotslücke, die sich ab den 2030er Jahren zunehmend öffnet, bleibt eines der stärksten Argumente für den gesamten Sektor. Gerade deshalb sehen viele Investoren Rücksetzer aktuell eher als Kaufchance und nicht als Trendbruch.



Auch charttechnisch bleibt das Bild stabil. Der Bereich um 55 US-Dollar bleibt eine wichtige Unterstützung, während ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 58 bis 60 US-Dollar weiteres Momentum freisetzen könnte. Dass der ETF nach dem Intraday-Anstieg Gewinne nicht vollständig halten konnte, ist nach dem starken Lauf nicht ungewöhnlich.



Fazit:



Der Global X Uranium ETF bleibt trotz der ruhigen Woche ein klar bullishes Setup. Das leichte Plus von 0,24 % verschleiert etwas, dass der Markt intraday deutlich Stärke gezeigt hat. Uran bleibt für uns kein kurzfristiger Spekulationstrade, sondern ein strategischer Rohstoff mit langfristigem Rückenwind. Solange das strukturelle Angebotsdefizit und die globale Nuclear-Renaissance intakt bleiben, bleibt auch der Uransektor insgesamt attraktiv.

