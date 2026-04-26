CO₂-Zertifikate: Konsolidierung nach starkem Lauf – strukturelles Bild bleibt positiv

Die CO₂-Zertifikate (EUA) zeigten sich in der vergangenen Woche etwas schwächer und verloren 2,32 %. Der Future schloss bei 75,09 Euro und gab damit nach der zuvor starken Erholung leicht nach. Nach dem deutlichen Aufwärtslauf der vergangenen Monate wirkt diese Bewegung bislang jedoch eher wie eine normale Konsolidierung als ein struktureller Trendwechsel.



Wichtig ist dabei, dass die Preise trotz des Rücksetzers weiterhin klar über den Tiefs aus 2024 notieren und das übergeordnete Monats-Momentum positiv bleibt. Der Markt hat sich damit deutlich von der Schwächephase des Vorjahres gelöst, als Rezessionssorgen, schwache Industrieproduktion und sinkende Energiepreise erheblichen Druck auf den EUA-Markt ausgeübt hatten.



Der zentrale Treiber ist aktuell weniger eine einzelne neue Nachricht als vielmehr das fundamentale Zusammenspiel mehrerer struktureller Faktoren. Zum einen läuft die Reform des europäischen Emissionshandelssystems weiter: Die Market Stability Reserve (MSR) entzieht dem Markt weiterhin Angebot, während gleichzeitig die kostenlosen Zertifikatszuteilungen schrittweise reduziert werden.



Zum anderen gewinnt das neue ETS-2-Regime zunehmend an Bedeutung. Mit dem erweiterten CO₂-Handelssystem für Gebäude, Verkehr und zusätzliche Sektoren entsteht ein neuer struktureller Nachfragefaktor, der dem Markt zusätzliche fundamentale Unterstützung gibt. Auch das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) und die neuen Auktionsmechanismen ab 2026 wirken wie ein Preisboden und stabilisieren die Erwartungen.



Makroseitig bleibt der Markt jedoch sensibel. Schwächere europäische Konjunkturdaten, Unsicherheit rund um Energiepreise und die Frage nach der industriellen Nachfrage können kurzfristig immer wieder für Rücksetzer sorgen. Genau deshalb verlaufen CO₂-Zertifikate oft nicht linear, obwohl das strukturelle Setup positiv bleibt.



Technisch bleibt der Bereich um 75 Euro nun eine wichtige Zone. Dass der Markt sich dort zunächst stabilisiert, ist konstruktiv. Ein nachhaltiger Bruch darunter würde kurzfristig mehr Druck erzeugen, das übergeordnete Bild aber noch nicht zerstören.



Fazit:



Die schwächere Woche bei den CO₂-Zertifikaten sehen wir aktuell vor allem als Konsolidierung innerhalb eines weiterhin bullischen strukturellen Umfelds. ETS-Reformen, sinkendes Angebot und die zunehmende Bedeutung von ETS-2 schaffen langfristig ein solides Fundament für höhere Preise. Kurzfristige Rücksetzer bleiben normal, solange der Bereich um 75 Euro verteidigt wird, bleibt das Gesamtbild für uns weiterhin konstruktiv.

