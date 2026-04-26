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    Carsten Stork

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    Rio Tinto: Seitwärtsbewegung trotz geopolitischer Unsicherheit – Eisenerz bleibt der Schlüssel

    Die Aktie von Rio Tinto, gehandelt an der London Stock Exchange, zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und verlor lediglich 0,51 %. Der Wochenschluss lag bei 7,378 britischen Pfund und damit praktisch auf stabilem Niveau. Nach den …

    Carsten Stork - Rio Tinto: Seitwärtsbewegung trotz geopolitischer Unsicherheit – Eisenerz bleibt der Schlüssel
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Rio Tinto, gehandelt an der London Stock Exchange, zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und verlor lediglich 0,51 %. Der Wochenschluss lag bei 7,378 britischen Pfund und damit praktisch auf stabilem Niveau. Nach den zuletzt stärkeren Bewegungen wirkt die Aktie aktuell in einer Phase der Konsolidierung.

    Im Mittelpunkt bleibt weiterhin der Eisenerzmarkt, der für Rio Tinto der mit Abstand wichtigste Ergebnistreiber ist. Die Eisenerzpreise bewegen sich aktuell in einer engen Spanne, bleiben aber weiterhin klar über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar je Tonne. Der Markt versucht derzeit, zwei gegensätzliche Kräfte gleichzeitig zu bewerten.

    Auf der einen Seite sorgen die geopolitischen Spannungen rund um den Nahen Osten und die Unsicherheit in der Straße von Hormus für steigende Energie-, Transport- und Frachtkosten. Diese Entwicklung unterstützt Rohstoffpreise grundsätzlich, da höhere Inputkosten die globale Angebotsseite belasten.

    Auf der anderen Seite steigt gleichzeitig die Sorge über ein wachsendes Angebot. BHP konnte zuletzt starke Produktionszahlen melden und auch Rio Tinto selbst hat seine Pilbara-Produktionsprognose für 2026 mit 323 bis 338 Millionen Tonnen bestätigt. Damit bleibt die Angebotsseite solide versorgt, was das Aufwärtspotenzial bei Eisenerz kurzfristig begrenzt.

    Zusätzlich bleibt China als größter Nachfragetreiber entscheidend. Jede Veränderung bei Infrastrukturprogrammen, Immobilienmarkt-Stabilisierung oder Industrieproduktion wirkt direkt auf die Preisbildung. Solange China keine deutlich stärkeren Wachstumsimpulse liefert, dürfte Eisenerz eher in dieser Seitwärtszone bleiben.

    Positiv für Rio bleibt die strategische Breite des Konzerns. Neben Eisenerz spielen Kupfer, Aluminium und zunehmend Zukunftsmetalle eine wichtige Rolle. Gerade mit Blick auf Elektrifizierung, Energiewende und Versorgungssicherheit bleibt das Unternehmen langfristig sehr gut positioniert.

    Interessant ist auch die Personalie bei Graphene Manufacturing Group, wo mit Stuart Watson ein langjähriger ehemaliger Rio-Tinto-Manager als Chief Production Growth Officer verpflichtet wurde. Das zeigt erneut, wie stark Rio als Talentquelle und strategischer Taktgeber im globalen Rohstoffsektor wahrgenommen wird.

    Technisch bleibt die Aktie stabil, solange sie sich oberhalb der jüngsten Unterstützungszonen halten kann. Größere Dynamik dürfte erst wieder entstehen, wenn sich auch beim Eisenerzpreis ein klarerer Trend zeigt.

    Fazit:

    Rio Tinto bleibt aktuell ein klassischer Stabilitätswert im Rohstoffsektor. Die Aktie bewegt sich seitwärts, während der Markt zwischen geopolitischen Risiken und steigender Angebotsseite im Eisenerzmarkt abwägt. Solange Eisenerz über 100 US-Dollar bleibt und China keine deutliche Schwäche zeigt, bleibt das Fundament solide. Kurzfristig fehlt der klare Impuls, strategisch bleibt Rio Tinto jedoch weiterhin einer der stärksten Basiswerte im globalen Mining-Sektor.

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