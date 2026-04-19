Baumwolle auf 22-Monats-Hoch – Wetterrisiken und Positionierung treiben die Rally

Der Baumwolle-Future (ICE US) konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 5,71 % bei 77,40 US-Cent nahezu am Wochenhoch. Der starke Wochenschluss unterstreicht die hohe Dynamik und bestätigt den intakten Aufwärtstrend.



Bereits zu Wochenbeginn zeigte sich der Markt stabil oberhalb der Unterstützungszone um 70 US-Cent. Im weiteren Verlauf kam es zu einem dynamischen Ausbruch, der den Future auf das höchste Niveau seit rund 22 Monaten führte und die Aufwärtsbewegung deutlich beschleunigte.



Fundamental wird die Bewegung vor allem durch zunehmende Wetterrisiken in den USA gestützt. Die neue Saison startet insbesondere in Texas – dem wichtigsten US-Anbaugebiet – unter warmen und tendenziell trockenen La-Niña-Bedingungen. Auch wenn aktuell noch keine ausgeprägte Dürre vorliegt, steigt das Risiko für unterdurchschnittliche Erträge, sollte sich dieses Wetterbild fortsetzen. Genau diese Unsicherheit wird vom Markt zunehmend eingepreist und wirkt preisstabilisierend beziehungsweise unterstützend.



Zusätzliche Unterstützung kommt von der Makroseite. Zeitweise hohe Energiepreise verteuern synthetische Fasern wie Polyester und erhöhen damit die Attraktivität von Baumwolle. Auch ein phasenweise schwächerer US-Dollar sorgt für Rückenwind auf der Nachfrageseite.



Ein entscheidender Treiber bleibt die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter deutlich ausgebaut und hält aktuell rund 69.750 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese ausgeprägte Long-Positionierung signalisiert eine klare bullische Markterwartung und verstärkt die Dynamik der aktuellen Bewegung.



Auch die Saisonalität spricht für den Markt. Historisch tendiert Baumwolle bis Ende April beziehungsweise Anfang Mai zur Stärke, was das aktuelle Setup zusätzlich unterstützt.



Fazit:



Der Baumwolle-Future befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend, getragen von steigenden Wetterrisiken und einer zunehmend bullischen Positionierung. Solange sich die trockenen Bedingungen in den US-Anbaugebieten nicht entspannen und die Saisonalität unterstützt, bleibt das Aufwärtspotenzial intakt.

