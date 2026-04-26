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    Carsten Stork

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    Ecopetrol: Strategische Expansion stützt das bullische Bild

    Der Ecopetrol ADR zeigte sich in der vergangenen Woche weiter freundlich und legte 1,88 % zu. Die Aktie schloss bei 13,80 US-Dollar, nachdem sie im Wochenverlauf zwischenzeitlich sogar bis auf 14,64 US-Dollar ansteigen konnte. Nach dem starken Lauf …

    Carsten Stork - Ecopetrol: Strategische Expansion stützt das bullische Bild
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Ecopetrol ADR zeigte sich in der vergangenen Woche weiter freundlich und legte 1,88 % zu. Die Aktie schloss bei 13,80 US-Dollar, nachdem sie im Wochenverlauf zwischenzeitlich sogar bis auf 14,64 US-Dollar ansteigen konnte. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen ist die leichte Konsolidierung zum Wochenschluss zunächst nicht ungewöhnlich und ändert nichts am insgesamt konstruktiven Bild.

    Fundamental erhielt die Aktie zusätzliche Unterstützung durch eine strategisch wichtige Unternehmensmeldung. Ecopetrol hat sich mit dem Kauf eines Anteils von rund 26 % am brasilianischen Energieunternehmen Brava positioniert und strebt perspektivisch sogar die Mehrheitskontrolle an. Das Unternehmen plant ein freiwilliges Übernahmeangebot, um auf mindestens 51 % zu kommen. Der gebotene Preis von 23 brasilianischen Real je Aktie entspricht dabei einem deutlichen Aufschlag von fast 28 % auf den 90-Tage-Durchschnittskurs.

    Diese Transaktion ist strategisch hochinteressant, da Ecopetrol damit seine regionale Präsenz in Brasilien deutlich ausbaut und sich stärker im Offshore-Energiesektor positioniert. Gerade Brasilien bleibt im lateinamerikanischen Ölmarkt einer der wichtigsten Wachstumsmärkte mit attraktiven Förderprojekten und stabilen Produktionsperspektiven.

    Zusätzlich profitiert Ecopetrol weiterhin vom stabil hohen Ölpreisumfeld. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit rund um mögliche Angebotsstörungen stützen Brent und WTI weiterhin auf erhöhtem Niveau. Für integrierte Ölproduzenten wie Ecopetrol bleibt das ein klar positives Fundament.

    Auch auf Investorenseite bleibt das Umfeld konstruktiv. Höhere Cashflows, attraktive Dividendenperspektiven und die strategische Expansion machen den Titel weiterhin interessant, insbesondere im Vergleich zu vielen westlichen Ölkonzernen mit deutlich höheren Bewertungen.

    Kurzfristig bleibt die Zone zwischen 13,50 und 14,00 US-Dollar nun entscheidend. Dass die Aktie nach dem Anstieg auf über 14,60 US-Dollar nicht stärker zurückgefallen ist, zeigt relative Stärke.

    Fazit:

    Die vergangene Woche bestätigt das positive Gesamtbild bei Ecopetrol. Der stabile Ölpreis, die strategische Expansion nach Brasilien und die solide operative Ausgangslage sprechen weiterhin für den Titel. Der Einstieg bei Brava ist mehr als nur eine Beteiligung – er ist ein klarer strategischer Schritt zur regionalen Stärkung. Solange das Ölpreisumfeld stabil bleibt, bleibt Ecopetrol für uns weiterhin eine attraktive Long-Position im Energiesektor.

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