Bitcoin Future: Stabile Erholung – institutionelle Zuflüsse bleiben der zentrale Treiber

Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Woche seine Erholung weiter fortsetzen und schloss mit einem Plus von 0,77 % bei 78.110 US-Dollar. Im Wochenverlauf stieg Bitcoin zeitweise sogar wieder über die Marke von 79.000 US-Dollar und bestätigte damit die zuletzt deutlich stabilere Marktstruktur. Nach dem Rücksetzer auf die Februartiefs wirkt die aktuelle Bewegung zunehmend konstruktiv.



Ein zentraler Treiber bleibt der starke Kapitalzufluss über die US Spot Bitcoin ETFs. Die ETFs verzeichneten zuletzt neun Handelstage in Folge Nettozuflüsse – die stärkste Serie seit Oktober 2025. Allein zwischen dem 14. und 24. April flossen mehr als 2 Milliarden US-Dollar in diese Produkte. Besonders auffällig ist dabei, dass diese Zuflüsse trotz eines weiterhin deutlichen Abstands zum Allzeithoch stattfinden. Das zeigt, dass institutionelle Investoren Bitcoin zunehmend als strategische Allokation betrachten und nicht nur kurzfristig auf Momentum reagieren.



Auch die COT-Daten bestätigen das positive Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine vergleichsweise starke Long-Position von über 2.000 Kontrakten. Für Bitcoin ist das strukturell ein konstruktives Signal, da institutionelle Marktteilnehmer damit klar auf der Long-Seite positioniert bleiben.



Technisch bleibt die Zone um 78.000 bis 80.000 US-Dollar entscheidend. Besonders die 21-Wochen-Linie im Bereich um 78.000 US-Dollar gilt als wichtiger Widerstand. Ein nachhaltiger Wochenschluss oberhalb dieses Bereichs könnte die Tür in Richtung 81.000 bis 82.500 US-Dollar öffnen. Dort liegt das nächste relevante Ziel aus der zuvor aktivierten Double-Bottom-Struktur.



Gleichzeitig bleibt Vorsicht angebracht. Noch immer gibt es größere Short-Positionen institutioneller Akteure, und einzelne Marktteilnehmer setzen auf eine erneute Korrektur zurück in Richtung 75.000 US-Dollar. Solange Bitcoin den Bereich oberhalb von 78.000 US-Dollar nicht klar verteidigt, bleibt dieses Risiko bestehen.



Fundamental bleibt das Umfeld jedoch zunehmend unterstützend. Die ETF-Zuflüsse, die nachlassende Dollar-Stärke und die Erwartung mittelfristiger Zinssenkungen in den USA schaffen ein Umfeld, das für Risikoassets wie Bitcoin deutlich konstruktiver ist als noch zu Jahresbeginn.



Fazit:



Die vergangene Woche bestätigt das verbesserte Bild im Bitcoin-Future. Die starke ETF-Nachfrage und die stabile Long-Positionierung im Managed Money zeigen, dass institutionelles Kapital weiterhin zurück in den Markt fließt. Die Zone um 78.000 US-Dollar bleibt nun die zentrale technische Marke – ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 81.000 bis 82.500 US-Dollar auslösen. Solange diese Marke hält, bleibt Bitcoin für uns konstruktiv mit klar positivem Momentum.

