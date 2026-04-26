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    Iranischer Außenminister in Moskau erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Araghtschi wird Montag zu Gesprächen in Moskau
    • Russland lehnt militärische Unterstützung für Iran ab
    • Araghtschi übermittelte Pakistan Friedensbedingungen
    Iranischer Außenminister in Moskau erwartet
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Weitere Details nannte er nicht. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araghtschis gemeldet.

    Moskau und Teheran sind strategische Verbündete, allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.

    Am Sonntag war Araghtschi für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist, um erneut iranische Bedingungen für eine Beendigung des Krieges an pakistanische Vermittler zu übermitteln, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Unklar ist weiter, wann und ob es eine neue Verhandlungsrunde mit den USA in Pakistan gibt./cha/DP/he





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