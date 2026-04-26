Iranischer Außenminister in Moskau erwartet
- Araghtschi wird Montag zu Gesprächen in Moskau
- Russland lehnt militärische Unterstützung für Iran ab
- Araghtschi übermittelte Pakistan Friedensbedingungen
MOSKAU (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Weitere Details nannte er nicht. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araghtschis gemeldet.
Moskau und Teheran sind strategische Verbündete, allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.
Am Sonntag war Araghtschi für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist, um erneut iranische Bedingungen für eine Beendigung des Krieges an pakistanische Vermittler zu übermitteln, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Unklar ist weiter, wann und ob es eine neue Verhandlungsrunde mit den USA in Pakistan gibt./cha/DP/he
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Der dritte Flugzeugträger der USA soll eingetroffen sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist doch die: Haben die Chinesen etwa ihre neuen Hyperschallraketen den Iranern bereits überlassen? Dann könnte sich einstellen, was man im Hinblickauf Taiwan auch befürchtet: die Flotte der Amerikaner könnte versenkt werden.
Dazu kommt noch, dass der Waffenstillstand einseitig ist und der Iran nicht zugesagt hat. Massive Truppenbewegung und das in 3-5 Tagen die Bush (3. Flugzeugträger) anrückt, aktuell in Tansania, weiß der Iran das zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Das ist aktuell ein Zeitspiel.
Es geht darum das die US-Märkte nicht abschmieren. Das würde seine Wähler, deren Rente viel mehr auf Aktien basiert als unsere, königlich verärgern.