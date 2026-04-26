US-Staatsbesuch von König Charles findet wie geplant statt

LONDON (dpa-AFX) - Trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner in Washington soll der Staatsbesuch des britischen Königspaars in den USA wie geplant stattfinden. Das teilte der Buckingham-Palast laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit.

Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. "Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Maße die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen", sagte ein Palastsprecher demnach.