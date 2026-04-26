🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTuya Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tuya Incorporation (A) (A)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tuya Smart stellt verbessertes Hey Tuya und erweiterte KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen vor, die AI Home-, AI Robot-, and AI Energy-Ökosysteme weiterentwickeln

    Tuya Smart stellt verbessertes Hey Tuya und erweiterte KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen vor, die AI Home-, AI Robot-, and AI Energy-Ökosysteme weiterentwickeln
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    SHENZHEN, China, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein führender globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformen, hat heute auf dem TUYA Global Developer Summit 2026 sein neu überarbeitetes Hey Tuya vorgestellt. Tuya präsentierte bei dieser Gelegenheit auch seinen strategischen Fokus auf drei zentrale KI-Anwendungsökosysteme: AI Home, AI Robot und AI Energy.

    Auf dem heute eröffneten Summit trafen sich Tausende von Entwicklern, Unternehmensvertretern und Technologieexperten aus aller Welt, um gemeinsam ein Ökosystem für KI-Anwendungen zu schaffen.

    Hey Tuya Upgraded: Unlocking New AI Living Experiences

    Die neueste Version von Hey Tuya stellt eine umfassende Weiterentwicklung von grundlegenden KI-Funktionen zu szenariobasierten intelligenten Erfahrungen dar.

    • Erweiterung der Drittanbieter-Dienste: Hey Tuya lässt sich nun vollständig mit Drittanbieter-Diensten wie Google Mail, Kalender und Docs integrieren. Nutzerinnen und Nutzer können mit einem einzigen Sprachbefehl E-Mails versenden, Besprechungen planen oder Dokumente bearbeiten und so die KI von einem Konversationswerkzeug in einen handlungsorientierten Assistenten verwandeln.
    • Erweitertes Hardware-Ökosystem: Hey Tuya hat seine Kompatibilität mit dem Hardware-Ökosystem erweitert und bietet nun volle Unterstützung für Matter und Mainstream-Open-Source-Plattformen wie Home Assistant.
    • Verbesserte KI-Grundlage: Die KI-Grundlage von Hey Tuya wurde umfassend verbessert, um natürlichere Unterhaltungen, tieferes Denken und komplexe Aufgabenplanung zu unterstützen. Nutzerinnen und Nutzer können ganz natürlich sprechen, wie sie es mit einem Freund tun würden, und Hey Tuya interpretiert die Absicht und führt die Aufgaben entsprechend aus, so dass aus der reaktiven Ausführung eine proaktive Unterstützung wird.
    • Erweiterte Fähigkeiten: Hey Tuya enthält jetzt eine umfangreiche und ständig wachsende Bibliothek von Fähigkeiten, die Funktionen wie die Erstellung von Dias, Bilderkennung, Bilderstellung und Videoerstellung unterstützt und so die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf Szenarien besser erfüllt.
    • Konversation bei der Erstellung von Apps: Mit Vibe Coding können Entwicklerinnen und Entwickler schnell integrierte KI+IoT+Web/Mobile-Lösungen erstellen. Ausschließlich durch natürliche Sprachinteraktion können sie komplexe Szenarien, personalisierte Dashboards zur Gerätesteuerung, leichte Lifestyle-Apps und KI-gesteuerte Automatisierungsworkflows erstellen. Dies senkt die Hürde für die Entwicklung von KI-Anwendungen erheblich und ermöglicht es einer größeren Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.
    • Szenariobasierte Intelligenz: Das aktualisierte Hey Tuya unterstützt szenariobasierte Intelligenz in Anwendungsfällen wie „Aufwachen am Morgen", „Gesundheitsmanagement" und „Schutz bei Abwesenheit". Jedes Szenario wird dynamisch auf der Grundlage von Benutzergewohnheiten, Vorlieben und Echtzeitbedingungen erstellt.

    Tuya erweitert umfassende KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tuya Smart stellt verbessertes Hey Tuya und erweiterte KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen vor, die AI Home-, AI Robot-, and AI Energy-Ökosysteme weiterentwickeln SHENZHEN, China, 26. April 2026 /PRNewswire/ - Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein führender globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformen, hat heute auf dem TUYA Global Developer Summit 2026 sein neu überarbeitetes Hey Tuya vorgestellt. Tuya …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     