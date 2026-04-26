Tuya Smart stellt verbessertes Hey Tuya und erweiterte KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen vor, die AI Home-, AI Robot-, and AI Energy-Ökosysteme weiterentwickeln
SHENZHEN, China, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein führender globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformen, hat heute auf dem TUYA Global Developer Summit 2026 sein neu überarbeitetes Hey Tuya vorgestellt. Tuya präsentierte bei dieser Gelegenheit auch seinen strategischen Fokus auf drei zentrale KI-Anwendungsökosysteme: AI Home, AI Robot und AI Energy.
Auf dem heute eröffneten Summit trafen sich Tausende von Entwicklern, Unternehmensvertretern und Technologieexperten aus aller Welt, um gemeinsam ein Ökosystem für KI-Anwendungen zu schaffen.
Die neueste Version von Hey Tuya stellt eine umfassende Weiterentwicklung von grundlegenden KI-Funktionen zu szenariobasierten intelligenten Erfahrungen dar.
- Erweiterung der Drittanbieter-Dienste: Hey Tuya lässt sich nun vollständig mit Drittanbieter-Diensten wie Google Mail, Kalender und Docs integrieren. Nutzerinnen und Nutzer können mit einem einzigen Sprachbefehl E-Mails versenden, Besprechungen planen oder Dokumente bearbeiten und so die KI von einem Konversationswerkzeug in einen handlungsorientierten Assistenten verwandeln.
- Erweitertes Hardware-Ökosystem: Hey Tuya hat seine Kompatibilität mit dem Hardware-Ökosystem erweitert und bietet nun volle Unterstützung für Matter und Mainstream-Open-Source-Plattformen wie Home Assistant.
- Verbesserte KI-Grundlage: Die KI-Grundlage von Hey Tuya wurde umfassend verbessert, um natürlichere Unterhaltungen, tieferes Denken und komplexe Aufgabenplanung zu unterstützen. Nutzerinnen und Nutzer können ganz natürlich sprechen, wie sie es mit einem Freund tun würden, und Hey Tuya interpretiert die Absicht und führt die Aufgaben entsprechend aus, so dass aus der reaktiven Ausführung eine proaktive Unterstützung wird.
- Erweiterte Fähigkeiten: Hey Tuya enthält jetzt eine umfangreiche und ständig wachsende Bibliothek von Fähigkeiten, die Funktionen wie die Erstellung von Dias, Bilderkennung, Bilderstellung und Videoerstellung unterstützt und so die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf Szenarien besser erfüllt.
- Konversation bei der Erstellung von Apps: Mit Vibe Coding können Entwicklerinnen und Entwickler schnell integrierte KI+IoT+Web/Mobile-Lösungen erstellen. Ausschließlich durch natürliche Sprachinteraktion können sie komplexe Szenarien, personalisierte Dashboards zur Gerätesteuerung, leichte Lifestyle-Apps und KI-gesteuerte Automatisierungsworkflows erstellen. Dies senkt die Hürde für die Entwicklung von KI-Anwendungen erheblich und ermöglicht es einer größeren Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.
- Szenariobasierte Intelligenz: Das aktualisierte Hey Tuya unterstützt szenariobasierte Intelligenz in Anwendungsfällen wie „Aufwachen am Morgen", „Gesundheitsmanagement" und „Schutz bei Abwesenheit". Jedes Szenario wird dynamisch auf der Grundlage von Benutzergewohnheiten, Vorlieben und Echtzeitbedingungen erstellt.
Tuya erweitert umfassende KI-Fähigkeiten für Hardware-Innovationen